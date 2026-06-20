Експрезиденти України Ющенко і Кучма відмовилися від польських Орденів Білого Орла
Категорія
Політика
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Експрезиденти України Ющенко і Кучма відмовилися від польських Орденів Білого Орла

Орден
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Джерело:  online.ua

Колишній Президенти України Леонід Кучма і Віктор Ющенко теж вирішили відмовитися від польських Орденів Білого Орла.

Головні тези:

  • Леонід Кучма та Віктор Ющенко відмовилися від польських Орденів Білого Орла через рішення Польщі позбавити ордена нинішнього Президента України.
  • Кучма наголосив на важливості дружніх відносин із Польщею, але вважає важливим захист минулого від втручання з боку інших країн.

Кучма і Ющенко повертають Польщі Ордени Білого Орла

Колишній Президент України Леонід Кучма вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла, яким був нагороджений у 1997 році.

Відповідну заяву оприлюднила прессекретарка його фонду Дарка Оліфер у Фейсбуці.

У зв'язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році.

За словами Кучми, сам він протягом усього свого президентства вважав вибудову дружніх відносин із Польщею одним зі своїх головних пріоритетів, разом із польським колегою Александром Кваснєвським докладав для цього максимум зусиль.

Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Я вірю у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа — коли нападає ворог. Зовсім інша — коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше — якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека.

Кучма підкреслив, що історію треба пам'ятати, але минуле не може бути важливішим за майбутнє, та сподівається на мудрість політиків України та Польщі.

Також відмовився від Ордена Білого Орла і колишній Президент України Віктор Ющенко.

Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні.

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