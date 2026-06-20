Экс-президенты Украины Ющенко и Кучма отказались от польских Орденов Белого Орла
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Политика
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Экс-президенты Украины Ющенко и Кучма отказались от польских Орденов Белого Орла

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Источник:  online.ua

Бывший президент Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко тоже решили отказаться от польских Орденов Белого Орла.

Главные тезисы

  • Ющенко и Кучма отказались от польских Орденов Белого Орла в знак протеста против лишения этой награды нынешнего президента Украины.
  • Кучма подчеркнул важность дружеских отношений с Польшей, но призвал защищать прошлое от вмешательства других стран.

Кучма и Ющенко возвращают Польше Ордена Белого Орла

Бывший президент Украины Леонид Кучма решил отказаться от польского ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-секретарь его фонда Дарка Олифер в Фейсбуке.

В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым была честь быть награжденным в 1997 году.

По словам Кучмы, сам он на протяжении всего своего президентства считал выстраивание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов, вместе с польским коллегой Александром Квасьневским прилагал для этого максимум усилий.

Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам уважать. Я верю в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Но сегодня я чувствую тоску и тревогу. Одно дело — когда нападает враг. Совсем другое — когда вражда разводит друзей. А еще страшнее — если этим друзьям еще и угрожает общая опасность.

Кучма подчеркнул, что историю надо помнить, но прошлое не может быть важнее будущего, и надеется на мудрость политиков Украины и Польши.

Также отказался от Ордена Белого Орла и бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Эта награда была вручена не только конкретному человеку. В первую очередь, она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, ежедневно защищающих свою страну на фронте, работающих для победы в тылу и теряющих самых дорогих в этой войне.

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