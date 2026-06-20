Экс-президенты Украины Ющенко и Кучма отказались от польских Орденов Белого Орла

Кучма и Ющенко возвращают Польше Ордена Белого Орла

Бывший президент Украины Леонид Кучма решил отказаться от польского ордена Белого Орла, которым был награжден в 1997 году.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-секретарь его фонда Дарка Олифер в Фейсбуке.

В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым была честь быть награжденным в 1997 году. Поделиться

По словам Кучмы, сам он на протяжении всего своего президентства считал выстраивание дружеских отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов, вместе с польским коллегой Александром Квасьневским прилагал для этого максимум усилий.

Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам уважать. Я верю в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Но сегодня я чувствую тоску и тревогу. Одно дело — когда нападает враг. Совсем другое — когда вражда разводит друзей. А еще страшнее — если этим друзьям еще и угрожает общая опасность.

Кучма подчеркнул, что историю надо помнить, но прошлое не может быть важнее будущего, и надеется на мудрость политиков Украины и Польши.

Также отказался от Ордена Белого Орла и бывший президент Украины Виктор Ющенко.