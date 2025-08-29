Ексспівробітник розвідки Австрії постане перед судом — шпигував на Росію
Ексспівробітник розвідки Австрії постане перед судом — шпигував на Росію

Джерело:  Reuters

Колишній співробітник австрійської розвідки Егісто Отт постане перед судом за звинуваченням у корупції та шпигунстві на користь Росії.

Головні тези:

  • Ексспівробітник розвідки Австрії Егісто Отт обвинувачується у корупції та шпигунстві на користь Росії.
  • Прокуратура відкрила справу проти Отта та неназваного поліцейського за порушення державної таємниці та хабарництво.
  • Особа, яку звинувачують у сприянні російській розвідувальній службі, намагалася передавати секретну інформацію та персональні дані з поліцейських баз даних.

Ексспівробітник розвідки Австрії шпигував на Росію

Прокуратура Відня відкрила справу проти Отта та неназваного поліцейського, яких звинувачують у роботі на користь або підтримці розвідувального агентства на шкоду Австрії, хабарництві, зловживанні службовим становищем та порушенні державної таємниці.

Отта, зокрема, звинувачують у сприянні російській розвідувальній службі шляхом «збирання секретної інформації та великої кількості персональних даних з поліцейських баз даних у період з 2017 по 2021 рік з метою передачі їх Яну Марсалеку та невідомим представникам російської розвідувальної служби».

Марсалек є колишнім членом правління платіжної системи Wirecard, яка збанкрутувала в результаті скандалу в 2020 році, заборгувавши кредиторам майже 4 мільярди доларів. Відтоді Марсалек перебуває в бігах.

Цього року лондонський суд встановив, що він керував мережею болгарських шпигунів у Великій Британії, які працювали на Росію.

Крім того, Отт звинувачується в тому, що на прохання Марсалека надав невідомій особі ноутбук з технологією SINA-S, що включає обладнання, яке використовується урядами країн Європейського Союзу для безпечного зв'язку, в обмін на 23 тис дол.

Потім ноутбук був переданий російській розвідувальній службі, а Отт нібито отримав за це грошову винагороду, заявляє прокуратура.

Ексрозвідник заперечує всі звинувачення.

нагадаємо, 29 березня в Австрії затримали колишнього офіцера вже реформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у зловживанні службовим становищем та веденні розвідувальної діяльності на шкоду Австрії.

Затриманому інкримінують передачу російським спецслужбам таємної інформації та вмісту мобільних телефонів австрійських високопосадовців.

