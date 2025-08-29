Экс-сотрудник разведки Австрии предстанет перед судом — шпионил на Россию

Бывший сотрудник австрийской разведки Эгисто Отт предстанет перед судом по обвинению в коррупции и шпионаже в пользу России.
Главные тезисы
- Экс-сотрудник разведки Австрии Эгисто Отт обвиняется в коррупции и шпионаже в пользу России.
- Прокуратура Вены обвиняет Отта и неназванного полицейского в нарушении государственной тайны и взяточничестве.
- Отт предположительно передавал секретную информацию из полицейских баз данных российским спецслужбам.
Экс-сотрудник разведки Австрии шпионил на Россию
Прокуратура Вены открыла дело против Отта и неназванного полицейского, обвиняемых в работе в пользу или поддержке разведывательного агентства в ущерб Австрии, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и нарушении государственной тайны.
Отта, в частности, обвиняют в содействии российской разведывательной службе путем «сбора секретной информации и большого количества персональных данных из полицейских баз данных в период с 2017 по 2021 год с целью передачи их Яну Марсалеку и неизвестным представителям российской разведывательной службы».
Марсалек является бывшим членом правления платежной системы Wirecard, обанкротившейся в результате скандала в 2020 году, задолжав кредиторам почти 4 миллиарда долларов. С тех пор Марсалек находится в бегах.
В этом году лондонский суд установил, что он руководил сетью болгарских шпионов в Великобритании, работавших на Россию.
Кроме того, Отт обвиняется в том, что по просьбе Марсалека предоставил неизвестному лицу ноутбук с технологией SINA-S, включающий оборудование, используемое правительствами стран Европейского Союза для безопасной связи, в обмен на 23 тыс. дол.
Эксразведчик отрицает все обвинения.
Напомним, 29 марта в Австрии задержан бывший офицер уже реформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом (BVT) Эгисто Отта по подозрению в злоупотреблении служебным положением и ведении разведывательной деятельности в ущерб Австрии.
Задержанному инкриминируют передачу российским спецслужбам тайной информации и содержимого мобильных телефонов австрийских чиновников.
