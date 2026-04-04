Екс"Холостяк" Терен оголосив про розрив зі своєю дівчиною
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Екс"Холостяк" Терен оголосив про розрив зі своєю дівчиною

Терен пояснив, чому завершилися його останні стосунки
Джерело:  online.ua

Ветеран російсько-української війни та головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько відверто зізнався, що його стосунки з Катериною Смачило добігли свого завершення.

Головні тези:

  • Серед причин розриву - надмірна увага журналістів до особистого життя пари.
  • Медійний тиск відчували як “Терен”, так і Катерина.

Терен пояснив, чому завершилися його останні стосунки

Про те, що колишній ”Холостяк” знову закохався, стало відомо ще взимку минулого року.

Олександр підтвердив, що його дівчину звати Катерина, а також розповідав, що вона його підтримує у багатьох сферах життя.

Проте ці стоснуки тривали лише кілька місяців — наразі вони більше не разом.

Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по-злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися, — розповів Терен в інтерв’ю BLIK.ua.

На переконання колишнього “Холостяка”, серед причин їхнього розриву — надмірна увага журналістів до їхнього особистого життя.

Олександр не приховує, що відчував медійний тиск не лише він, а й також Катерина.

Бо Катерина не зі світу цього, скажімо, в якому зараз ми з вами спілкуємось. Почало з усіх сторін надходити. В неї ж теж є друзі, родина, які теж читають новини. Звісно, що це все такою лавиною навалюється, — наголосив “Терен”.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?