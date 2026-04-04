Екс"Холостяк" Терен оголосив про розрив зі своєю дівчиною

Ветеран російсько-української війни та головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько відверто зізнався, що його стосунки з Катериною Смачило добігли свого завершення.

Про те, що колишній ”Холостяк” знову закохався, стало відомо ще взимку минулого року.

Олександр підтвердив, що його дівчину звати Катерина, а також розповідав, що вона його підтримує у багатьох сферах життя.

Проте ці стоснуки тривали лише кілька місяців — наразі вони більше не разом.

Було багато різних факторів, ми не розійшлися якось по-злому. Все було досить взаємно, ми поговорили спокійно. Зрозуміли, що, напевно, краще зараз на цьому етапі розійтися, — розповів Терен в інтерв’ю BLIK.ua.

На переконання колишнього “Холостяка”, серед причин їхнього розриву — надмірна увага журналістів до їхнього особистого життя.

Олександр не приховує, що відчував медійний тиск не лише він, а й також Катерина.