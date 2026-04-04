Экс-"Холостяк" Терен объявил о разрыве со своей девушкой

Ветеран российско-украинской войны и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно признался, что его отношения с Екатериной Смачило все же завершены.
Главные тезисы
- Среди причин разрыва – чрезмерное внимание журналистов к личной жизни пары.
- Медийное давление ощущали как "Терен", так и Екатерина.
Терен объяснил, почему завершились его последние отношения
О том, что бывший “Холостяк” снова влюбился, стало известно еще зимой прошлого года.
Александр подтвердил, что его девушку зовут Екатерина, а также рассказывал, что она поддерживает его во многих сферах жизни.
Однако эти отношения продолжались всего несколько месяцев — сейчас они больше не вместе.
Было много разных факторов, мы не разошлись как-то по-злому. Все было достаточно взаимно, мы побеседовали спокойно. Поняли, что, наверное, лучше сейчас на этом этапе разойтись, — рассказал Терен в интервью BLIK.ua.
По убеждению бывшего Холостяка, среди причин их разрыва — чрезмерное внимание журналистов к их личной жизни.
Александр не скрывает, что ощущал медийное давление не только он, но и Екатерина.
