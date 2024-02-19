Еквадор не передаватиме Україні свою стару військову техніку — відома причина

Еквадор не надсилатиме військові матеріали жодній країні, яка перебуває у збройному конфлікті, у тому числі й Україні.

Еквадор передумав передавати зброю Україні

Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд заяила про це під час виступу перед Комісією з питань прозорості Національної асамблеї.

Існує чітка вказівка ​​президента Республіки Еквадор про те, що країна не надсилатиме жодних військових матеріалів у країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті, — сказала вона. Поширити

Зоммерфельд додала, що Еквадор, як член ООН, “сприяє розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення цих протиріч“.

.@gabisommerfeld canciller de la República de #Ecuador afirma que bajo el lineamiento del presidente @DanielNoboaOk no se enviará material bélico a ningún país que sea parte de un conflicto armado. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/p9IFdc5Usv — El Universo (@eluniversocom) February 19, 2024

Наприкінці січня президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що доставить російську техніку, яка вважається «брухтом», до Вашингтона, що зробить можливим обмін сучасного обладнання на суму близько 200 мільйонів доларів.

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що Еквадор має намір передати Україні через США російські гелікоптери Мі-17, серед яких лише один перебуває в робочому стані. За це країна має отримати американські UH-60 Black Hawk.

Також за угодою з США, Еквадор мав передати РСЗВ та системи ППО 90-х років.

Чому Еквадор відмовився передавати техніку

16 лютого, російське пропагандистське медіа Sputnik цитувало заяви російського посла в Еквадорі Володимира Спринчана після зустрічі з президентом Еквадору, під час яких він заявив, що Еквадор відмовився від передачі.

Еквадорська сторона підтвердила, що країна, враховуючи її нейтральний статус і постійне членство в ООН, не може дозволити будь-якій із залучених сторін втягнути себе в конфлікт, — сказав російський дипломат. Поширити

Через кілька днів після заяв президента Нобоа про намір країни передати техніку, Росія висловила неприйняття того, що з нею раніше не консультувалися з приводу цього.

Потім РФ пригрозила санкціями проти еквадорських експортерів бананів.

17 лютого очільник МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся з Набоа, після чого Росія передумала вводити заборону на банани.