Эквадор не будет передавать Украине свою старую военную технику — известна причина

Эквадор не будет передавать военные материалы ни одной стране, которая находится в вооруженном конфликте, в том числе и Украине.

Эквадор передумал передавать оружие Украине

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила об этом во время выступления перед Комиссией по вопросам прозрачности Национальной ассамблеи.

Существует четкое указание президента Республики Эквадор о том, что страна не будет посылать никакие военные материалы в страну, участвующую в международном вооруженном конфликте, — сказала она. Поделиться

Зоммерфельд добавила, что Эквадор, как член ООН, "способствует разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение этих противоречий".

.@gabisommerfeld canciller de la República de #Ecuador afirma que bajo el lineamiento del presidente @DanielNoboaOk no se enviará material bélico a ningún país que sea parte de un conflicto armado. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/p9IFdc5Usv — El Universo (@eluniversocom) February 19, 2024

В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что доставит российскую технику, которая считается «хламом», в Вашингтон, что сделает возможным обмен современного оборудования на сумму около 200 миллионов долларов.

В начале февраля СМИ сообщали, что Эквадор намерен передать Украине через США российские вертолеты Ми-17, среди которых только один находится в рабочем состоянии. За это страна должна получить американские UH-60 Black Hawk.

Также по соглашению с США, Эквадор должен был передать РСЗО и системы ПВО 90-х годов.

Почему Эквадор отказался передавать технику

16 февраля, российское пропагандистское медиа Sputnik цитировало заявления российского посла в Эквадоре Владимира Спринчана после встречи с президентом Эквадора, во время которых он заявил, что Эквадор отказался от передачи.

Эквадорская сторона подтвердила, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может разрешить любой из привлеченных сторон вовлечь себя в конфликт, — сказал российский дипломат. Поделиться

Через несколько дней после заявлений президента Нобоа о намерении страны передать технику, Россия выразила неприятие того, что с ней раньше не консультировались по этому поводу.

Затем РФ пригрозила санкциями против эквадорских экспортеров бананов.

17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с Набоа, после чего Россия передумала вводить запрет на бананы.