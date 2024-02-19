Эквадор не будет передавать Украине свою старую военную технику — известна причина

Эквадор не будет передавать военные материалы ни одной стране, которая находится в вооруженном конфликте, в том числе и Украине.
Эквадор передумал передавать оружие Украине
Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила об этом во время выступления перед Комиссией по вопросам прозрачности Национальной ассамблеи.
Зоммерфельд добавила, что Эквадор, как член ООН, "способствует разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение этих противоречий".
В конце января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что доставит российскую технику, которая считается «хламом», в Вашингтон, что сделает возможным обмен современного оборудования на сумму около 200 миллионов долларов.
В начале февраля СМИ сообщали, что Эквадор намерен передать Украине через США российские вертолеты Ми-17, среди которых только один находится в рабочем состоянии. За это страна должна получить американские UH-60 Black Hawk.
Также по соглашению с США, Эквадор должен был передать РСЗО и системы ПВО 90-х годов.
Почему Эквадор отказался передавать технику
16 февраля, российское пропагандистское медиа Sputnik цитировало заявления российского посла в Эквадоре Владимира Спринчана после встречи с президентом Эквадора, во время которых он заявил, что Эквадор отказался от передачи.
Через несколько дней после заявлений президента Нобоа о намерении страны передать технику, Россия выразила неприятие того, что с ней раньше не консультировались по этому поводу.
Затем РФ пригрозила санкциями против эквадорских экспортеров бананов.
17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с Набоа, после чего Россия передумала вводить запрет на бананы.
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