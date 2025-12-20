Електропідстанція палає у Ростовській області РФ на тлі атаки дронів — відео
Електропідстанція палає у Ростовській області РФ на тлі атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Ростовській області РФ увечері 20 грудня сталася пожежа на електропідстанції після оголошення про небезпеку атаки безпілотників.

Головні тези:

  • У Ростовській області відбулася пожежа на електропідстанції через можливу атаку дронів.
  • В результаті аварії без води та тепла опинилися мікрорайон Військове містечко та Алексеєве.

Електропідстанція горить у Ростовській області РФ

Електропідстанція горить у Ростовській області після оголошення небезпеки БПЛА.

Зазначається, що у низці населених пунктів Аксайського району зникло світло.

Місцева влада підтвердила факт «аварії» на повітряній лінії електропередачі ВЛ-35.

Районна влада заявила, що у зв’язку з аварією відсутні водопостачання та теплопостачання в мікрорайоні Військове містечко, а також водопостачання в Алексеєвому.

Причини аварії наразі встановлюються.

