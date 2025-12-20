Електропідстанція палає у Ростовській області РФ на тлі атаки дронів — відео

У Ростовській області РФ увечері 20 грудня сталася пожежа на електропідстанції після оголошення про небезпеку атаки безпілотників.
Головні тези:
Електропідстанція горить у Ростовській області РФ
Електропідстанція горить у Ростовській області після оголошення небезпеки БПЛА.
Зазначається, що у низці населених пунктів Аксайського району зникло світло.
Місцева влада підтвердила факт «аварії» на повітряній лінії електропередачі ВЛ-35.
Районна влада заявила, що у зв’язку з аварією відсутні водопостачання та теплопостачання в мікрорайоні Військове містечко, а також водопостачання в Алексеєвому.
Причини аварії наразі встановлюються.
