У російському Ростові вирує масштабна пожежа на тлі атаки дронів — відео

Ввечері 29 серпня у Ростові-на-Дону палає величезна пожежа. Перед її початком місцеві чули три вибухи.

У Ростові вирує масштабна пожежа

У Ростові-на-Дону — сильна пожежа на лівому березі Дону за «Ростов Ареною». Про це повідомляють місцеві канали

У коментарях деякі мешканці пишуть, що чули вибухи "з боку Дону".

Раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку.