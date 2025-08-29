У російському Ростові вирує масштабна пожежа на тлі атаки дронів — відео

Ввечері 29 серпня у Ростові-на-Дону палає величезна пожежа. Перед її початком місцеві чули три вибухи.
Головні тези:
- Увечері 29 серпня у Ростові-на-Дону спалахнула величезна пожежа, перед якою чули три вибухи, що посилило паніку серед місцевих жителів.
- Сильна пожежа вирує на лівому березі Дону за «Ростов Ареною».
У Ростові вирує масштабна пожежа
У Ростові-на-Дону — сильна пожежа на лівому березі Дону за «Ростов Ареною». Про це повідомляють місцеві канали
У коментарях деякі мешканці пишуть, що чули вибухи "з боку Дону".
Раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку.
