У російському Ростові вирує масштабна пожежа на тлі атаки дронів — відео
У російському Ростові вирує масштабна пожежа на тлі атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Ввечері 29 серпня у Ростові-на-Дону палає величезна пожежа. Перед її початком місцеві чули три вибухи.

Головні тези:

  • Увечері 29 серпня у Ростові-на-Дону спалахнула величезна пожежа, перед якою чули три вибухи, що посилило паніку серед місцевих жителів.
  • Сильна пожежа вирує на лівому березі Дону за «Ростов Ареною».

У Ростові вирує масштабна пожежа

У Ростові-на-Дону — сильна пожежа на лівому березі Дону за «Ростов Ареною». Про це повідомляють місцеві канали

У коментарях деякі мешканці пишуть, що чули вибухи "з боку Дону".

Раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку.

Що горить, невідомо. Офіційно про причини пожежі наразі не повідомлялося.

