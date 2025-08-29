В Ростове бушует масштабный пожар на фоне атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростове бушует масштабный пожар на фоне атаки дронов — видео

пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 29 августа в Ростове-на-Дону разгорается огромный пожар. Перед ее началом местные слышали три взрыва.

Главные тезисы

  • 29 августа вечером в Ростове-на-Дону разгорелся огромный пожар на левом берегу Дона.
  • Местные жители слышали три взрыва, что усилило панику в регионе.

В Ростове бушует масштабный пожар

В Ростове-на-Дону — сильный пожар на левом берегу Дона за «Ростов Ареной». Об этом сообщают местные каналы.

В комментариях некоторые жители пишут, что слышали взрывы со стороны Дона.

Ранее над Ростовской областью была объявлена беспилотная опасность.

Что горит, неизвестно. Официально о причинах пожара пока не сообщалось.

