В Ростове бушует масштабный пожар на фоне атаки дронов — видео

Вечером 29 августа в Ростове-на-Дону разгорается огромный пожар. Перед ее началом местные слышали три взрыва.
В Ростове бушует масштабный пожар
В Ростове-на-Дону — сильный пожар на левом берегу Дона за «Ростов Ареной». Об этом сообщают местные каналы.
В комментариях некоторые жители пишут, что слышали взрывы со стороны Дона.
Ранее над Ростовской областью была объявлена беспилотная опасность.
