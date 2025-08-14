В российском Ростове дрон влетел в многоэтажку — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Ростове дрон влетел в многоэтажку — видео

дрон
Читати українською
Источник:  online.ua

В России заявили о якобы атаке дронов на жилой дом в Ростове. БпЛА влетел в многоэтажку и взорвался, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Дрон влетел в многоэтажку в Ростове-на-Дону, что привело к взрыву и пострадавшим. Пять человек получили травмы.
  • По данным экспертов, возможно, дрон попал в жилой дом из-за работы российской системы радиоэлектронной борьбы.

В России дрон взорвался после удара по многоэтажке

Из-за атаки БпЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовска, говорит губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Позже стало известно о 5 пострадавших после удара дронов по Ростову-на-Дону — людей доставили в местные больницы. Состояние двух оценивается как тяжелое.

10 человек осмотрели на месте и отпустили, еще 7 пострадавших отказались от госпитализации.

50 человек эвакуированы из дома в Ростове-на-Дону, по которому, вероятно, попал беспилотник.

Эксперты выдвигают версию, что БПЛА попал в дом из-за работы российской системы РЭБ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Десятки дронов атаковали Россию — на Ростовщине горит нефтебаза
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на ракетную атаку по Ростовской области — видео
Ракета
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
БпЛА ударили по российской железной дороге в Ростовской области — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?