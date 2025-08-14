В российском Ростове дрон влетел в многоэтажку — видео

В России заявили о якобы атаке дронов на жилой дом в Ростове. БпЛА влетел в многоэтажку и взорвался, есть пострадавшие.

В России дрон взорвался после удара по многоэтажке

Из-за атаки БпЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовска, говорит губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Позже стало известно о 5 пострадавших после удара дронов по Ростову-на-Дону — людей доставили в местные больницы. Состояние двух оценивается как тяжелое.

10 человек осмотрели на месте и отпустили, еще 7 пострадавших отказались от госпитализации.

50 человек эвакуированы из дома в Ростове-на-Дону, по которому, вероятно, попал беспилотник.