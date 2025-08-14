У російському Ростові дрон влетів у багатоповерхівку — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російському Ростові дрон влетів у багатоповерхівку — відео

дрон
Джерело:  online.ua

У Росії заявили про нібито атаку дронів на житловий будинок у Ростові. БпЛА влетів у багатоповерхівку і вибухнув, є постраждалі.

Головні тези:

  • У Ростові-на-Дону вийшов інцидент із вильотом дрона у багатоповерхівку та подальшим вибухом.
  • За даними, 5 осіб постраждали після удару дронів, стан двох кваліфікується як тяжкий.
  • Кілька будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська отримали пошкодження.

У Росії дрон вибухнув після удару по багатоповерхівці

Через атаку БпЛА у Ростові отримали пошкодження кілька багатоквартирних будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська, — каже губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Пізніше стало відомо про 5 постраждалих після удару дронів по Ростову-на-Дону — людей доправили до місцевих лікарень. Стан двох оцінюється як тяжкий.

10 людей оглянули на місці та відпустили, ще 7 постраждалих відмовилися від госпіталізації.

50 людей евакуйовано з дому в Ростові-на-Дону, по якому, ймовірно, поцілив безпілотник.

Експерти висувають версію, що БпЛА потрапив у будинок через роботу російської системи РЕБ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки дронів атакували Росію — на Ростовщині палає нафтобаза
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Ростовській області — відео
Ракета
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
БпЛА ударили по російській залізниці у Ростовській області — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?