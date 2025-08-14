У російському Ростові дрон влетів у багатоповерхівку — відео

У Росії заявили про нібито атаку дронів на житловий будинок у Ростові. БпЛА влетів у багатоповерхівку і вибухнув, є постраждалі.

У Росії дрон вибухнув після удару по багатоповерхівці

Через атаку БпЛА у Ростові отримали пошкодження кілька багатоквартирних будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська, — каже губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Пізніше стало відомо про 5 постраждалих після удару дронів по Ростову-на-Дону — людей доправили до місцевих лікарень. Стан двох оцінюється як тяжкий.

10 людей оглянули на місці та відпустили, ще 7 постраждалих відмовилися від госпіталізації. Поширити

50 людей евакуйовано з дому в Ростові-на-Дону, по якому, ймовірно, поцілив безпілотник.