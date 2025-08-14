У російському Ростові дрон влетів у багатоповерхівку — відео

У Росії заявили про нібито атаку дронів на житловий будинок у Ростові. БпЛА влетів у багатоповерхівку і вибухнув, є постраждалі.
Головні тези:
- У Ростові-на-Дону вийшов інцидент із вильотом дрона у багатоповерхівку та подальшим вибухом.
- За даними, 5 осіб постраждали після удару дронів, стан двох кваліфікується як тяжкий.
- Кілька будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська отримали пошкодження.
У Росії дрон вибухнув після удару по багатоповерхівці
Через атаку БпЛА у Ростові отримали пошкодження кілька багатоквартирних будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська, — каже губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Пізніше стало відомо про 5 постраждалих після удару дронів по Ростову-на-Дону — людей доправили до місцевих лікарень. Стан двох оцінюється як тяжкий.
50 людей евакуйовано з дому в Ростові-на-Дону, по якому, ймовірно, поцілив безпілотник.
Експерти висувають версію, що БпЛА потрапив у будинок через роботу російської системи РЕБ.
