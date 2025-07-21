БпЛА ударили по російській залізниці у Ростовській області — відео
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БпЛА ударили по російській залізниці у Ростовській області — відео

бавовна
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Джерело:  online.ua

У ніч проти 21 липня у селищі Каменоломні Ростовської області БпЛА атакували залізничну станцію, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.

Головні тези:

  • У селищі Каменоломні Ростовської області дрони атакували залізничну станцію, яка транспортує військові вантажі для війни РФ проти України.
  • Губернатор Юрій Слюсар підтвердив інцидент та заявив про знищення безпілотників у різних районах.
  • Падіння уламків дрона спричинило пожежу на будівлі вокзалу, в результаті чого було евакуйовано 3 особи без постраждалих.

Дрони ударили по російській залізниці у Каменоломнях

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, на даний момент безпілотники нібито знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

За даними медіа, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.

Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.

Каменоломні — ще одна велика вузлова залізнична станція на південному ходу.

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