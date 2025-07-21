БпЛА ударили по російській залізниці у Ростовській області — відео

У ніч проти 21 липня у селищі Каменоломні Ростовської області БпЛА атакували залізничну станцію, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.

Дрони ударили по російській залізниці у Каменоломнях

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, на даний момент безпілотники нібито знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.

У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

За даними медіа, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.

Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.