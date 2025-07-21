БпЛА ударили по російській залізниці у Ростовській області — відео

У ніч проти 21 липня у селищі Каменоломні Ростовської області БпЛА атакували залізничну станцію, через яку армія РФ транспортує зброю на війну проти України.
Головні тези:
- У селищі Каменоломні Ростовської області дрони атакували залізничну станцію, яка транспортує військові вантажі для війни РФ проти України.
- Губернатор Юрій Слюсар підтвердив інцидент та заявив про знищення безпілотників у різних районах.
- Падіння уламків дрона спричинило пожежу на будівлі вокзалу, в результаті чого було евакуйовано 3 особи без постраждалих.
Дрони ударили по російській залізниці у Каменоломнях
За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, на даний момент безпілотники нібито знищені в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську.
У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через падіння уламків безпілотника загорівся дах будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано 3 особи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
За даними медіа, внаслідок удару пошкоджено залізничний вокзал.
Зазначається, що ділянка залізниці в районі цього селища міського типу, використовується для перевезення військових вантажів для перекидання в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-