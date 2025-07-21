БпЛА ударили по российской железной дороге в Ростовской области — видео

В ночь на 21 июля в поселке Каменоломные Ростовской области БпЛА атаковали железнодорожную станцию, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины.
Главные тезисы
- В ночь на 21 июля дроны атаковали железнодорожную станцию в поселке Каменоломные Ростовской области.
- Инцидент произошел в рамках транспортировки военных грузов для войны Российской Федерации против Украины.
- Беспилотники были уничтожены по словам губернатора Юрия Слюсаря в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
Дроны ударили по российской железной дороге в Каменоломнях
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на данный момент беспилотники якобы уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
В поселке Каменоломни Жовтневого сельского района из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала С диспетчерского пункта эвакуированы 3 человека.
По данным медиа, в результате удара поврежден железнодорожный вокзал.
Отмечается, что участок железной дороги в районе этого поселка городского типа используется для перевозки военных грузов для опрокидывания в Украину.
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