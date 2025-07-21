БпЛА ударили по российской железной дороге в Ростовской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

БпЛА ударили по российской железной дороге в Ростовской области — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 21 июля в поселке Каменоломные Ростовской области БпЛА атаковали железнодорожную станцию, через которую армия РФ транспортирует оружие на войну против Украины.

Главные тезисы

  • В ночь на 21 июля дроны атаковали железнодорожную станцию в поселке Каменоломные Ростовской области.
  • Инцидент произошел в рамках транспортировки военных грузов для войны Российской Федерации против Украины.
  • Беспилотники были уничтожены по словам губернатора Юрия Слюсаря в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Дроны ударили по российской железной дороге в Каменоломнях

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на данный момент беспилотники якобы уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

В поселке Каменоломни Жовтневого сельского района из-за падения обломков беспилотника загорелась крыша зданий железнодорожного вокзала С диспетчерского пункта эвакуированы 3 человека.

По данным медиа, в результате удара поврежден железнодорожный вокзал.

Отмечается, что участок железной дороги в районе этого поселка городского типа используется для перевозки военных грузов для опрокидывания в Украину.

Каменоломные — еще одна крупная узловая железнодорожная станция на юго-ходу.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео
"Бавовна" в России 5 июля - первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео
Россию снова накрыла "бавовна" - первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
9 областей России накрыла масштабная "бавовна" — видео
"Бавовна" в России 18 июля - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?