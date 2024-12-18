Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Ростовській області — відео
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Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Ростовській області — відео

Ракета
Джерело:  KOVALENKO

У Ростовській області вдень 17 грудня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни поскаржились на ракетну атаку.

Головні тези:

  • Хімічне підприємство Комбінат Кам’янський стало ціллю ракетної атаки, оскільки виробляє ракетне паливо та компоненти для боєприпасів армії РФ.
  • Комбінат також спеціалізується на виробництві вибухових речовин та знешкодженні ракетних систем.
  • Місцеві жителі зафільмували момент ракетної атаки.

На Ростовщині відбулася ракетна атака

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку 10 ракет..

У результаті цього у Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок.

На місці працюють чергово-рятувальні служби.

Місцеві жителі зафільмували момент ракетної атаки, коли “тряслися вікна”.

У Ростовській області було атаковано хімічне підприємство — Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що атака прийшлася на хімічне підприємство, яке виробляє ракетне паливо.

У Ростовській області атаковане одне з найбільших хімічних підприємств РФ — ФКП «Комбінат Кам’янський». Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі).

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

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