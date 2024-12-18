Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Ростовській області — відео

У Ростовській області вдень 17 грудня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни поскаржились на ракетну атаку.

На Ростовщині відбулася ракетна атака

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку 10 ракет..

У результаті цього у Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок.

На місці працюють чергово-рятувальні служби.

Місцеві жителі зафільмували момент ракетної атаки, коли “тряслися вікна”.

У Ростовській області було атаковано хімічне підприємство — Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що атака прийшлася на хімічне підприємство, яке виробляє ракетне паливо.

У Ростовській області атаковане одне з найбільших хімічних підприємств РФ — ФКП «Комбінат Кам’янський». Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі). Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.