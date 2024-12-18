Росіяни скаржаться на ракетну атаку по Ростовській області — відео

У Ростовській області вдень 17 грудня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни поскаржились на ракетну атаку.
Головні тези:
- Хімічне підприємство Комбінат Кам’янський стало ціллю ракетної атаки, оскільки виробляє ракетне паливо та компоненти для боєприпасів армії РФ.
- Комбінат також спеціалізується на виробництві вибухових речовин та знешкодженні ракетних систем.
- Місцеві жителі зафільмували момент ракетної атаки.
На Ростовщині відбулася ракетна атака
Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар запевнив, що російська ППО нібито відбила атаку 10 ракет..
У результаті цього у Кам'янському районі внаслідок падіння фрагментів збитої ракети в хуторі Мала Кам'янка загорівся житловий будинок.
На місці працюють чергово-рятувальні служби.
Місцеві жителі зафільмували момент ракетної атаки, коли “тряслися вікна”.
У Ростовській області було атаковано хімічне підприємство — Коваленко
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що атака прийшлася на хімічне підприємство, яке виробляє ракетне паливо.
Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.
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