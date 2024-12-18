Россияне жалуются на ракетную атаку по Ростовской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на ракетную атаку по Ростовской области — видео

Ракета
Читати українською
Источник:  KOVALENKO

В Ростовской области днем 17 декабря работали силы и средства противовоздушной обороны. Россияне пожаловались на ракетную атаку.

Главные тезисы

  • Ростовская область пережила ракетную атаку.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подтвердил, что атака пришлась именно на Комбинат Каменский, одно из крупнейших химических предприятий в России.
  • Комбинат Каменский кроме ракетного топлива также занимается производством взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов и обезвреживанием ракетных систем.

В Ростовщине произошла ракетная атака

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что российское ПВО якобы отразило атаку 10 ракет.

В результате этого в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом.

На месте работают дежурно-спасательные службы.

Местные жители сняли момент ракетной атаки, когда "тряслись окна".

В Ростовской области было атаковано химическое предприятие — Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что атака пришлась на химическое предприятие, производящее ракетное топливо.

В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ — ФКП «Комбинат Каменский». Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на производстве твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе).

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Ростовской области РФ за сутки произошло 140 пожаров ― видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео
В Ростовской области РФ не могут потушить масштабный пожар после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Десятки дронов атаковали Россию — на Ростовщине горит нефтебаза
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?