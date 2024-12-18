Россияне жалуются на ракетную атаку по Ростовской области — видео

В Ростовской области днем 17 декабря работали силы и средства противовоздушной обороны. Россияне пожаловались на ракетную атаку.
Главные тезисы
- Ростовская область пережила ракетную атаку.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подтвердил, что атака пришлась именно на Комбинат Каменский, одно из крупнейших химических предприятий в России.
- Комбинат Каменский кроме ракетного топлива также занимается производством взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов и обезвреживанием ракетных систем.
В Ростовщине произошла ракетная атака
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что российское ПВО якобы отразило атаку 10 ракет.
В результате этого в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом.
На месте работают дежурно-спасательные службы.
Местные жители сняли момент ракетной атаки, когда "тряслись окна".
В Ростовской области было атаковано химическое предприятие — Коваленко
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что атака пришлась на химическое предприятие, производящее ракетное топливо.
Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.
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