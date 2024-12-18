Россияне жалуются на ракетную атаку по Ростовской области — видео

В Ростовской области днем 17 декабря работали силы и средства противовоздушной обороны. Россияне пожаловались на ракетную атаку.

В Ростовщине произошла ракетная атака

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заверил, что российское ПВО якобы отразило атаку 10 ракет.

В результате этого в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом.

На месте работают дежурно-спасательные службы.

Местные жители сняли момент ракетной атаки, когда "тряслись окна".

В Ростовской области было атаковано химическое предприятие — Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уточнил, что атака пришлась на химическое предприятие, производящее ракетное топливо.

В Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ — ФКП «Комбинат Каменский». Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на производстве твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе). Андрей Коваленко Руководитель ЦПИ

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.