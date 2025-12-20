Электроподстанция пылает в Ростовской области РФ на фоне атаки дронов — видео
Электроподстанция пылает в Ростовской области РФ на фоне атаки дронов — видео

Источник:  online.ua

В Ростовской области РФ вечером 20 декабря произошел пожар на электроподстанции после объявления об опасности атаки беспилотников.

Главные тезисы

  • Пожар на электроподстанции в Ростовской области возник в результате предполагаемой атаки дронов.
  • Инцидент привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, оставив без воды и тепла жителей микрорайонов.

Электроподстанция горит в Ростовской области

Электроподстанция горит в Ростовской области после оглашения опасности БПЛА.

Отмечается, что в ряде населенных пунктов Аксайского района исчез свет.

Местные власти подтвердили факт «аварии» на воздушной линии электропередачи ВЛ-35.

Районные власти заявили, что в связи с аварией отсутствуют водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок, а также водоснабжение в Алексеево.

Причины аварии устанавливаются.

