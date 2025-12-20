Электроподстанция пылает в Ростовской области РФ на фоне атаки дронов — видео

Электроподстанция горит в Ростовской области после оглашения опасности БПЛА.

Местные власти подтвердили факт «аварии» на воздушной линии электропередачи ВЛ-35.

Районные власти заявили, что в связи с аварией отсутствуют водоснабжение и теплоснабжение в микрорайоне Военный городок, а также водоснабжение в Алексеево.