Массированная атака на Ростов и Батайск РФ — горел нефтяной танкер

В Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы. Власти заявили о якобы попадании ракет или дронов в нефтяной танкер и жертвах в результате этого.
Главные тезисы
- В ночь на 18 декабря произошла массированная атака на Ростов и Батайск, где пострадали нефтяной танкер и жилые здания.
- По официальным данным, неизвестное оружие, вероятно ракеты или дроны, атаковало города, погубив двух членов экипажа и ранив несколько человек.
- Местные жители сообщали о взрывах, пропаже электричества и работе ПВО, подтвержденной губернатором Ростовской области.
Россияне жалуются на взрывы в Ростове и Батайске
Около 23:30 начали появляться сообщения о взрывах в Ростове-на-Дону и Батайске. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео взрывов.
Также сообщалось о работе российского ПВО.
Местные жители жаловались, что в некоторых неселенных пунктах Ростовской области пропал свет.
В местных пабликах уточнили - горит нефтяной танкер. Разлив нефтепродуктов вроде бы удалось избежать.
Жилой дом, вспыхнувший в Батайске Ростовской области после атаки, расположен в 160 метрах от электрической подстанции.
В 400 метрах от атакуемого в Ростове дома находится городское управление МВД.
