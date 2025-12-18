Массированная атака на Ростов и Батайск РФ — горел нефтяной танкер

В Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы. Власти заявили о якобы попадании ракет или дронов в нефтяной танкер и жертвах в результате этого.

Россияне жалуются на взрывы в Ростове и Батайске

Около 23:30 начали появляться сообщения о взрывах в Ростове-на-Дону и Батайске. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео взрывов.

Также сообщалось о работе российского ПВО.

Местные жители жаловались, что в некоторых неселенных пунктах Ростовской области пропал свет.

Атаку неизвестным оружием подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также он сообщил, что в порту города поражено судно. 2 члена экипажа погибли, трое ранены. В Батайске один человек погиб, семеро получили ранения. Поделиться

В местных пабликах уточнили - горит нефтяной танкер. Разлив нефтепродуктов вроде бы удалось избежать.

Жилой дом, вспыхнувший в Батайске Ростовской области после атаки, расположен в 160 метрах от электрической подстанции.