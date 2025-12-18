Масована атака на Ростов і Батайськ РФ — горів нафтовий танкер

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи. Влада заявила про нібито влучання ракет чи дронів у нафтовий танкер і жертви внаслідок цього.
Головні тези:
- В ніч на 18 грудня у Ростові-на-Дону та Батайську сталися масовані вибухи, в результаті яких постраждали нафтовий танкер і житлові будівлі.
- Влада підтвердила атаку невідомою зброєю, яку здійснили на Ростов і Батайськ. Загинули та були поранені люди.
- Унаслідок атаки на нафтовий танкер загинули 2 члени екіпажу, в Батайську поранена одна людина, а семеро отримали поранення.
Росіяни скаржаться на вибухи у Ростові та Батайську
Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.
Також повідомлялось про роботу російського "ППО".
Місцеві мешканці скаржились, що в деяких неселених пунктах Ростовської області зникло світло.
У місцевих пабліках уточнили — горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути.
Житловий будинок, що спалахнув у Батайську Ростовської області після атаки, розташований за 160 метрів від електричної підстанції.
За 400 метрів від атакованого в Ростові будинку знаходиться міське управління МВС.
