Масована атака на Ростов і Батайськ РФ — горів нафтовий танкер

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи. Влада заявила про нібито влучання ракет чи дронів у нафтовий танкер і жертви внаслідок цього.

Росіяни скаржаться на вибухи у Ростові та Батайську

Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.

Також повідомлялось про роботу російського "ППО".

Місцеві мешканці скаржились, що в деяких неселених пунктах Ростовської області зникло світло.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що в порту міста уражене судно. 2 члени екіпажу загинули, троє — поранені. У Батайську одна людина загинула, семеро — отримали поранення.

У місцевих пабліках уточнили — горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути.

Житловий будинок, що спалахнув у Батайську Ростовської області після атаки, розташований за 160 метрів від електричної підстанції.