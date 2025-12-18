Масована атака на Ростов і Батайськ РФ — горів нафтовий танкер
Масована атака на Ростов і Батайськ РФ — горів нафтовий танкер

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи. Влада заявила про нібито влучання ракет чи дронів у нафтовий танкер і жертви внаслідок цього.

Головні тези:

  • В ніч на 18 грудня у Ростові-на-Дону та Батайську сталися масовані вибухи, в результаті яких постраждали нафтовий танкер і житлові будівлі.
  • Влада підтвердила атаку невідомою зброєю, яку здійснили на Ростов і Батайськ. Загинули та були поранені люди.
  • Унаслідок атаки на нафтовий танкер загинули 2 члени екіпажу, в Батайську поранена одна людина, а семеро отримали поранення.

Росіяни скаржаться на вибухи у Ростові та Батайську

Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.

Також повідомлялось про роботу російського "ППО".

Місцеві мешканці скаржились, що в деяких неселених пунктах Ростовської області зникло світло.

Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що в порту міста уражене судно. 2 члени екіпажу загинули, троє — поранені. У Батайську одна людина загинула, семеро — отримали поранення.

У місцевих пабліках уточнили — горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути.

Житловий будинок, що спалахнув у Батайську Ростовської області після атаки, розташований за 160 метрів від електричної підстанції.

За 400 метрів від атакованого в Ростові будинку знаходиться міське управління МВС.

