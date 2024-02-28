Емігранти з Білорусі планують повалити режим Лукашенка — Politico
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Емігранти з Білорусі планують повалити режим Лукашенка — Politico

Олександр Лукашенко
Джерело:  Politico

Група опору з білоруських емігрантів, що має назву BYPOL і перебуває на території Польщі, заявила про підготовку до повалення диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Що відомо про наміри емігрантів з BYPOL повалити злочинний режим Лукашенка

Ми розробили план і в потрібний час приведемо його в дію, — зазначив журналістам видання один з представників руху опору, колишній офіцер армії Білорусі Олександр Азаров.

Він висловив переконання що поразка окупаційної російської армії в Україні також послабить позиції режиму Лукашенка у Білорусі.

Без Путіна немає Лукашенка... Якщо Україна зможе почати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь, — підкреслив Азаров

За словами Азарова, група BYPOL здійснювала диверсійні акти проти російських військ, намагаючись допомогти Києву у війні, атакуючи російські літаки, пошкоджуючи залізні дороги і навчаючи білоруських добровольців, що воюють разом з українськими військами.

У лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотника, внаслідок якої було серйозно пошкоджено російський військовий літак на авіабазі під Мінськом.

Лукашенко вже готується до Третьої світової війни

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що серйозно ставиться до загрози початку Третьої світової війни.

Світ знову опинився на краю прірви. Ми повинні бути максимально готові до нейтралізації ризиків і загроз. Є підстави для занепокоєння "щодо третьої світової війни, — заявляє Лукашенко.

ЗМІ нагадує, що Білорусь не направила війська для боротьби Росії в Україні, і виступає за припинення вогню, хоча регулярно дотримується лінії Кремля щодо геополітики — зокрема, проводить спільні з Москвою військові навчання.

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