Група опору з білоруських емігрантів, що має назву BYPOL і перебуває на території Польщі, заявила про підготовку до повалення диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Що відомо про наміри емігрантів з BYPOL повалити злочинний режим Лукашенка
Він висловив переконання що поразка окупаційної російської армії в Україні також послабить позиції режиму Лукашенка у Білорусі.
За словами Азарова, група BYPOL здійснювала диверсійні акти проти російських військ, намагаючись допомогти Києву у війні, атакуючи російські літаки, пошкоджуючи залізні дороги і навчаючи білоруських добровольців, що воюють разом з українськими військами.
У лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотника, внаслідок якої було серйозно пошкоджено російський військовий літак на авіабазі під Мінськом.
Лукашенко вже готується до Третьої світової війни
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що серйозно ставиться до загрози початку Третьої світової війни.
ЗМІ нагадує, що Білорусь не направила війська для боротьби Росії в Україні, і виступає за припинення вогню, хоча регулярно дотримується лінії Кремля щодо геополітики — зокрема, проводить спільні з Москвою військові навчання.
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