Группа сопротивления из белорусских эмигрантов, которая называется BYPOL и находится на территории Польши, заявила о подготовке к свержению диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Что известно о намерениях эмигрантов из BYPOL свергнуть преступный режим Лукашенко

Мы разработали план и в нужное время приведем его в действие, – отметил журналистам издание один из представителей движения сопротивления, бывший офицер армии Беларуси Александр Азаров. Поделиться

Он выразил убеждение, что поражение оккупационной российской армии в Украине также ослабит позиции режима Лукашенко в Беларуси.

Без Путина нет Лукашенко... Если Украина сможет начать успешное наступление, у Путина больше не будет времени на Беларусь, - подчеркнул Азаров Поделиться

По словам Азарова, группа BYPOL совершала диверсионные акты против российских войск, пытаясь помочь Киеву в войне, атакуя российские самолеты, повреждая железные дороги и обучая белорусских добровольцев, воюющих вместе с украинскими войсками.

В феврале 2023 года группировка взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, в результате которой был серьезно поврежден российский военный самолет на авиабазе под Минском.

Лукашенко уже готовится к Третьей мировой войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что серьезно относится к опасности начала Третьей мировой войны.

Мир снова оказался на краю пропасти. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз. Есть основания для беспокойства "по третьей мировой войне", - заявляет Лукашенко. Поделиться

СМИ напоминает, что Беларусь не направила войска для борьбы России в Украине, и выступает за прекращение огня, хотя регулярно придерживается линии Кремля по геополитике - в частности, проводит совместные с Москвой военные учения.