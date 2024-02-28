Группа сопротивления из белорусских эмигрантов, которая называется BYPOL и находится на территории Польши, заявила о подготовке к свержению диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Что известно о намерениях эмигрантов из BYPOL свергнуть преступный режим Лукашенко
Он выразил убеждение, что поражение оккупационной российской армии в Украине также ослабит позиции режима Лукашенко в Беларуси.
По словам Азарова, группа BYPOL совершала диверсионные акты против российских войск, пытаясь помочь Киеву в войне, атакуя российские самолеты, повреждая железные дороги и обучая белорусских добровольцев, воюющих вместе с украинскими войсками.
В феврале 2023 года группировка взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, в результате которой был серьезно поврежден российский военный самолет на авиабазе под Минском.
Лукашенко уже готовится к Третьей мировой войне
Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что серьезно относится к опасности начала Третьей мировой войны.
СМИ напоминает, что Беларусь не направила войска для борьбы России в Украине, и выступает за прекращение огня, хотя регулярно придерживается линии Кремля по геополитике - в частности, проводит совместные с Москвой военные учения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-