Еммі 2025. Оголошено список номінантів — відео
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Еммі 2025. Оголошено список номінантів — відео

Номінанти на премію "Еммі 2025"
Джерело:  online.ua

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 77-ту премію "Еммі". Цього разу абсолютним тріумфатором став серіал "Розрив" ("Severance"), який відзначили аж у 27 категоріях. Уже 14 вересня відбудеться церемонія вручення премії.

Головні тези:

  • "Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. 
  • Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS).

Номінанти на премію "Еммі 2025":

Найкращий драматичний серіал

  • "Андор"

  • "Дипломатка"

  • "Останні з нас"

  • "Рай"

  • "Пітт"

  • "Розрив"

  • "Повільні коні"

  • "Білий лотос"

Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа "Ебботт""

  • "Ведмідь"

  • "Ніхто цього не хоче"

  • "Вбивства в одній будівлі"

  • "Кіностудія"

  • "Що ми робимо у тінях"

Найкращий мінісеріал

  • "Юнацтво"

  • "Чорне дзеркало"

  • "Вмерти заради сексу"

  • "Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"

  • "Пінгвін"

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун ("Рай")

  • Гері Олдмен ("Повільні коні")

  • Педро Паскаль ("Останні з нас")

  • Адам Скотт ("Розрив")

  • Ноа Вайлі ("Пітт")

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс ("Метлок")

  • Шерон Горган ("Погані сестри")

  • Брітт Лоуер ("Розрив")

  • Белла Ремзі ("Останні з нас")

  • Кері Рассел ("Дипломатка")

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

  • Колін Фаррелл ("Пінгвін")

  • Стівен Грем ("Юнацтво")

  • Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")

  • Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")

  • Купер Кох ("Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів")

Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі

  • Кейт Бланшетт ("Застереження")

  • Меган Фегі ("Сирени")

  • Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")

  • Крістін Міліоті ("Пінгвін")

  • Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")

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