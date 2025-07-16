Еммі 2025. Оголошено список номінантів — відео

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оголосила головних претендентів на 77-ту премію "Еммі". Цього разу абсолютним тріумфатором став серіал "Розрив" ("Severance"), який відзначили аж у 27 категоріях. Уже 14 вересня відбудеться церемонія вручення премії.
Головні тези:
- "Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії.
- Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS).
Номінанти на премію "Еммі 2025":
Найкращий драматичний серіал
"Андор"
"Дипломатка"
"Останні з нас"
"Рай"
"Пітт"
"Розрив"
"Повільні коні"
"Білий лотос"
Найкращий комедійний серіал
"Початкова школа "Ебботт""
"Ведмідь"
"Ніхто цього не хоче"
"Вбивства в одній будівлі"
"Кіностудія"
"Що ми робимо у тінях"
Найкращий мінісеріал
"Юнацтво"
"Чорне дзеркало"
"Вмерти заради сексу"
"Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів"
"Пінгвін"
Найкращий актор у драматичному серіалі
Стерлінг К. Браун ("Рай")
Гері Олдмен ("Повільні коні")
Педро Паскаль ("Останні з нас")
Адам Скотт ("Розрив")
Ноа Вайлі ("Пітт")
Найкраща акторка у драматичному серіалі
Кеті Бейтс ("Метлок")
Шерон Горган ("Погані сестри")
Брітт Лоуер ("Розрив")
Белла Ремзі ("Останні з нас")
Кері Рассел ("Дипломатка")
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі
Колін Фаррелл ("Пінгвін")
Стівен Грем ("Юнацтво")
Джейк Джилленгол ("Презумпція невинуватості")
Браян Тайрі Генрі ("Наркозлодії")
Купер Кох ("Чудовиська: історія Лайла та Еріка Менендесів")
Найкраща акторка у мінісеріалі або фільмі
Кейт Бланшетт ("Застереження")
Меган Фегі ("Сирени")
Рашіда Джонс ("Чорне дзеркало")
Крістін Міліоті ("Пінгвін")
Мішель Вільямс ("Вмерти заради сексу")
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