Эмми 2025. Объявлен список номинантов — видео

Национальная академия телевизионных искусств и наук объявила главных претендентов на 77-ю премию "Эмми". На этот раз абсолютным триумфатором стал сериал "Разрыв" ("Severance"), который выделили в 27 категориях. Уже 14 сентября состоится церемония вручения премии.
Главные тезисы
- "Эмми" – американская телевизионная премия.
- Ее вручает Национальная академия телевизионных искусств и наук (NATAS).
Номинанты на премию "Эмми 2025":
Лучший драматический сериал
"Андор"
"Дипломатка"
"Последние из нас"
"Рай"
"Питт"
"Разрыв"
"Медленные лошади"
"Белый лотос"
Лучший комедийный сериал:
"Начальная школа "Эбботт""
"Медведь"
"Никто этого не хочет"
"Убийства в одном здании"
"Киностудия"
"Что мы делаем в тенях"
Лучший минисериал:
"Юность"
"Черное зеркало"
"Умереть ради секса"
"Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов"
"Пингвин"
Лучший актер в драматическом сериале:
Стерлинг К. Браун ("Рай")
Гэри Олдмэн ("Медленные лошади")
Педро Паскаль ("Последние из нас")
Адам Скотт ("Разрыв")
Ноа Вайли ("Питт")
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Кэти Бейтс ("Метлок")
Шэрон Горган ("Плохие сестры")
Бритт Лоуэр ("Разрыв")
Белла Рэмзи ("Последние из нас")
Кэри Рассел ("Дипломатка")
Лучший актер в минисериале или фильме:
Колин Фаррелл ("Пингвин")
Стивен Грэм ("Юность")
Джейк Джилленгол ("Презумпция невиновности")
Брайан Тайри Генри ("Наркопреступники")
Купер Кох ("Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов")
Лучшая актриса в минисериале или фильме:
Кейт Бланшетт ("Предостережение")
Меган Феги ("Сирены")
Рашида Джонс ("Черное зеркало")
Кристин Милиоти ("Пингвин")
Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")
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