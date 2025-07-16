Эмми 2025. Объявлен список номинантов — видео
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Эмми 2025. Объявлен список номинантов — видео

Номинанты на премию "Эмми 2025"
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Источник:  online.ua

Национальная академия телевизионных искусств и наук объявила главных претендентов на 77-ю премию "Эмми". На этот раз абсолютным триумфатором стал сериал "Разрыв" ("Severance"), который выделили в 27 категориях. Уже 14 сентября состоится церемония вручения премии.

Главные тезисы

  • "Эмми" – американская телевизионная премия.
  • Ее вручает Национальная академия телевизионных искусств и наук (NATAS).

Номинанты на премию "Эмми 2025":

Лучший драматический сериал

  • "Андор"

  • "Дипломатка"

  • "Последние из нас"

  • "Рай"

  • "Питт"

  • "Разрыв"

  • "Медленные лошади"

  • "Белый лотос"

Лучший комедийный сериал:

  • "Начальная школа "Эбботт""

  • "Медведь"

  • "Никто этого не хочет"

  • "Убийства в одном здании"

  • "Киностудия"

  • "Что мы делаем в тенях"

Лучший минисериал:

  • "Юность"

  • "Черное зеркало"

  • "Умереть ради секса"

  • "Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов"

  • "Пингвин"

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Стерлинг К. Браун ("Рай")

  • Гэри Олдмэн ("Медленные лошади")

  • Педро Паскаль ("Последние из нас")

  • Адам Скотт ("Разрыв")

  • Ноа Вайли ("Питт")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Кэти Бейтс ("Метлок")

  • Шэрон Горган ("Плохие сестры")

  • Бритт Лоуэр ("Разрыв")

  • Белла Рэмзи ("Последние из нас")

  • Кэри Рассел ("Дипломатка")

Лучший актер в минисериале или фильме:

  • Колин Фаррелл ("Пингвин")

  • Стивен Грэм ("Юность")

  • Джейк Джилленгол ("Презумпция невиновности")

  • Брайан Тайри Генри ("Наркопреступники")

  • Купер Кох ("Чудовища: история Лайла и Эрика Менендесов")

Лучшая актриса в минисериале или фильме:

  • Кейт Бланшетт ("Предостережение")

  • Меган Феги ("Сирены")

  • Рашида Джонс ("Черное зеркало")

  • Кристин Милиоти ("Пингвин")

  • Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")

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