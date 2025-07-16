Эмми 2025. Объявлен список номинантов — видео

Национальная академия телевизионных искусств и наук объявила главных претендентов на 77-ю премию "Эмми". На этот раз абсолютным триумфатором стал сериал "Разрыв" ("Severance"), который выделили в 27 категориях. Уже 14 сентября состоится церемония вручения премии.