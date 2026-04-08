Еммі-2026. Український фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав шість номінацій
Чернов
Джерело:  Укрінформ

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» був номінований на отримання 47-ї премії News& Documentary Emmy Awards одразу у шести категоріях.

Про це йдеться у списку номінантів, оприлюдненому Національною академією телевізійних мистецтв та наук (NATAS).

Згідно зі списком, стрічка «2000 метрів до Андріївки» номінована у таких категоріях:

  • «Найкращий фільм про актуальні події»,

  • «Найкращий документальний фільм»,

  • «Найкращий сценарій: Документальний фільм»,

  • «Найкраща режисура: Документальний фільм»,

  • «Найкраща операторська робота: Документальний фільм»,

  • «Найкращий монтаж: Документальний фільм».

Робота Чернова у категорії «Найкращий документальний фільм» змагатиметься із такими стрічками:

  • «Чорний сніг» («Black Snow»),

  • «Ураган Катріна: Перегони з часом» («Hurricane Katrina: Race Against Time»),

  • «Життя після» («Life After»),

  • «Любов+Війна» («Love + War»),

  • «Прем’єр-міністерка» («Prime Minister»),

  • «Поворотний момент: Війна у В’єтнамі» («Turning Point: The Vietnam War»),

  • «Союз» («Union»).

Як пише The Hollywood Reporter, номінанти на цьогорічну премію «Еммі» у категорії «Новини та документальні фільми» були відібрані з-поміж понад 2000 робіт, прем’єра яких відбулась у 2025 році. Фільми оцінювали більше 900 фахівців галузі телевізійних та цифрових ЗМІ, які спеціалізуються на новинах та документалістиці.

Цьогорічні номінанти у категорії «Документальне кіно» демонструють надзвичайне розмаїття підходів до розповіді — від глибоко особистих історій до масштабних історичних досліджень, — сказала глава журі премії у цій категорії Крістін Чін.

Вручення 47-ї щорічної премії News&Documentary Emmy Awards відбудеться на двох вечірніх церемоніях у Нью-Йорку 27 і 28 травня.

Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026
Фільм "2000 метрів до Андріївки" номіновано на Премію Гільдії сценаристів
Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув дві американські кінопремії
