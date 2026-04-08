Еммі-2026. Український фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав шість номінацій

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» був номінований на отримання 47-ї премії News& Documentary Emmy Awards одразу у шести категоріях.
Головні тези:
- Фільм “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова номінований у шести категоріях на премію News&Documentary Emmy Awards.
- У центрі уваги престижної нагороди - “Найкращий документальний фільм”, “Найкраща режисура” та інші впливові категорії.
Про це йдеться у списку номінантів, оприлюдненому Національною академією телевізійних мистецтв та наук (NATAS).
Згідно зі списком, стрічка «2000 метрів до Андріївки» номінована у таких категоріях:
«Найкращий фільм про актуальні події»,
«Найкращий документальний фільм»,
«Найкращий сценарій: Документальний фільм»,
«Найкраща режисура: Документальний фільм»,
«Найкраща операторська робота: Документальний фільм»,
«Найкращий монтаж: Документальний фільм».
Робота Чернова у категорії «Найкращий документальний фільм» змагатиметься із такими стрічками:
«Чорний сніг» («Black Snow»),
«Ураган Катріна: Перегони з часом» («Hurricane Katrina: Race Against Time»),
«Життя після» («Life After»),
«Любов+Війна» («Love + War»),
«Прем’єр-міністерка» («Prime Minister»),
«Поворотний момент: Війна у В’єтнамі» («Turning Point: The Vietnam War»),
«Союз» («Union»).
Як пише The Hollywood Reporter, номінанти на цьогорічну премію «Еммі» у категорії «Новини та документальні фільми» були відібрані з-поміж понад 2000 робіт, прем’єра яких відбулась у 2025 році. Фільми оцінювали більше 900 фахівців галузі телевізійних та цифрових ЗМІ, які спеціалізуються на новинах та документалістиці.
Вручення 47-ї щорічної премії News&Documentary Emmy Awards відбудеться на двох вечірніх церемоніях у Нью-Йорку 27 і 28 травня.
