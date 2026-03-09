Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув дві американські кінопремії

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова здобув одразу дві престижні американські нагороди — премію Гільдії сценаристів Америки (WGA) та премію Американського товариства кінематографістів (ASC).

"2000 метрів до Андріївки" став лавреатом WGA та ASC

Премія Гільдії сценаристів Америки (WGA) — щорічна нагорода, яку з 1949 року вручає Гільдія сценаристів США за видатні досягнення у сценарній роботі в кіно, телебаченні та радіо. Церемонія традиційно відбувається на початку року, перед врученням премії "Оскар".

Як повідомляється на сайтах організацій, 8 березня стрічка перемогла у категорії "Найкращий сценарій документального фільму" на премії WGA. У цій номінації вона випередила фільми Becoming Led Zeppelin ("Становлення Led Zeppelin") та White with Fear ("Білий від страху").

Серед інших переможців цьогорічної премії Гільдії сценаристів:

"Грішники" (сценарій Раяна Куглера) — найкращий оригінальний сценарій;

"Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона — найкращий адаптований сценарій;

"Пітт" — найкращий драматичний серіал та найкращий новий серіал;

"Кіностудія" — найкращий сценарій комедійного серіалу;

"Померти заради сексу" — найкращий сценарій лімітованого серіалу.

Крім того, Мстислав Чернов разом із оператором Алексом Бабенком стали лауреатами премії Американського товариства кінематографістів (ASC) у категорії "Документальний фільм". Для обох це була перша номінація на цю нагороду.

Їхня робота обійшла стрічки "Come See Me in the Good Light"("Прийди побачити мене у доброму світлі") Брендона Сомерголдера та "Folktales"("Народні казки") Ларса Ерленда Тубааса Оймо і Тора Едвіна Еліассена. Поширити

Премія Американського товариства кінематографістів (ASC) — нагорода, що з 1986 року відзначає найкращі кінематографічні досягнення року в семи категоріях, що охоплюють ігрові фільми, телебачення, документальні фільми та музичні відео.

"2000 метрів до Андріївки" — це документальний фільм українського режисера Мстислав Чернов про один із епізодів українського контрнаступу 2023 року на Донеччині.

Стрічка показує події на передовій очима українських військових, які отримують завдання пройти приблизно два кілометри через укріплений лісовий масив, щоб повернути під контроль село Андріївка біля Бахмута. Разом із ними на позиціях працює сам режисер та його колега-фотограф Олександр Бабенко, які документують просування підрозділу під постійними обстрілами.

Зйомки розпочалися у вересні 2023 року і тривали майже півтора року. Над фільмом працювали Мстислав Чернов, фотограф Олександр Бабенко, а також продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музику до стрічки написав дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор Сем Слейтер.