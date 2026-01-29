Фільм "2000 метрів до Андріївки" номіновано на Премію Гільдії сценаристів

Сценарій до документальної стрічки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" - серед номінантів Премії Гільдії сценаристів Америки. Цьогоріч церемонія оголошення переможців відбудеться 8 березня.

Фільм "2000 метрів до Андріївки" позмагається за Премію Гільдії сценаристів

Стрічка змагатиметься у категорії "Найкращий сценарій у документальному фільмі". Також у цій категорії відзначили:

Becoming Led Zeppelin ("Становлення Led Zeppelin")

White with Fear ("Білий від страху")

Раніше фільм отримав номінацію на премію BAFTA, а сам Мстислав Чернов номінований у категорії "Документальне кіно" на премію Гільдії режисерів.

Стрічка "2000 метрів до Андріївки" розповідає про завдання одного українського взводу: подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ. Журналіст супроводжує їх: що далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, то чіткіше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися.

Премія Гільдії сценаристів — щорічна нагорода, що вручається за видатні досягнення у кінематографі, телебаченні та радіо Гільдією сценаристів Америки з 1949 року.

Цьогоріч номіновано:

Найкращий оригінальний сценарій

"Операція «Чорний кейс»", сценарист Девід Кепп

"Я не залізна", режисерка та сценаристка Мері Бронштейн

"Марті Супрім. Геній комбінацій", сценаристи Джош Сафді та Рональд Бронштейн

"Грішники", сценарист Раян Куглер

"Зброя", сценарист Зак Креггер

Найкращий адаптований сценарій

"Буґонія", сценарій Вілла Тресі, заснований на південнокорейському фільмі 2003 року "Врятуйте зелену планету!"ʼ

"Франкенштейн", сценарій Гільєрмо дель Торо за мотивами однойменного роману Мері Шеллі

"Гамнет", сценаристки Хлої Чжао та Меґґі О'Фарелл, екранізація однойменного роману Меґґі О'Фарелл

"Одна битва за іншою", сценарій написав Пол Томас Андерсон, це вільна екранізація роману Томаса Пінчона "Винокрай"

"Потяг у снах", сценаристи Деніс Джонсон і Ґреґ Кведар, екранізація однойменної новели 2011 року Деніса Джонсона

Найкращий сценарій драматичного серіалу

"Андор"

"Пітт"

"Єдина"

"Розрив"

"Білий лотос"

Найкращий сценарій комедійного серіалу

"Початкова школа «Ебботт»"

"Компанія босів"

"Хитрощі"

"Репетиція"

"Кіностудія"

Найкращий сценарій нового серіалу

"Компанія босів"

"Пітт"

"Єдина"

"Кіностудія"

"Завдання"

Найкращий сценарій лімітованого серіалу

"Звір у мені"

"Чорний кролик"

"Убитий блискавкою"

"Померти заради сексу"

"Сирени"

Найкращий сценарій мультфільму