Фильм "2000 метров до Андреевки" номинировано на Премию Гильдии сценаристов

Сценарий к документальной ленте Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" – среди номинантов Премии Гильдии сценаристов Америки. В этом году церемония оглашения победителей состоится 8 марта.

Лента будет соревноваться в категории "Лучший сценарий в документальном фильме". Также в этой категории отметили:

Becoming Led Zeppelin ("Становление Led Zeppelin")

White with Fear ("Белый от страха")

Ранее фильм получил номинацию на премию BAFTA, а сам Мстислав Чернов номинирован в категории "Документальное кино" на премию Гильдии режиссеров.

Лента "2000 метров к Андреевке" рассказывает о задачах одного украинского взвода: преодолеть хорошо укрепленный километр леса, чтобы освободить стратегически важную деревню от российских войск. Журналист сопровождает их: чем дальше они продвигаются разрушенной родиной, тем яснее отдают себе отчет, что эта война может никогда не закончиться.

Премия Гильдии сценаристов — ежегодная награда, вручаемая за выдающиеся достижения в кинематографе, телевидении и радио Гильдией сценаристов Америки с 1949 года.

В этом году номинировано:

Лучший оригинальный сценарий

"Операция "Черный кейс"", сценарист Дэвид Кепп

"Я не железная", режиссер и сценарист Мэри Бронштейн

"Марти Суприм. Гений комбинаций", сценаристы Джош Сафди и Рональд Бронштейн

"Грешники", сценарист Райан Куглер

"Оружие", сценарист Зак Креггер

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония", сценарий Вилла Тресси, основанный на южнокорейском фильме 2003 года "Спасите зеленую планету!"

"Франкенштейн", сценарий Гильермо дель Торо по мотивам одноименного романа Мэри Шелли

"Гамнет", сценаристки Хлои Чжао и Мэгги О'Фарелл, экранизация одноименного романа Мэгги О'Фарелл

"Одна битва за другой", сценарий написал Пол Томас Андерсон, это свободная экранизация романа Томаса Пинчона "Винокрай"

"Поезд во снах", сценаристы Денис Джонсон и Грег Кведар, экранизация одноименной новеллы 2011 года Дениса Джонсона

Лучший сценарий драматического сериала

"Андор"

"Питт"

"Единая"

"Разрыв"

"Белый лотос"

Лучший сценарий комедийного сериала

"Начальная школа "Эбботт""

"Компания боссов"

"Уловки"

"Репетиция"

"Киностудия"

Лучший сценарий нового сериала

"Компания боссов"

"Питт"

"Единая"

"Киностудия"

"Задача"

Лучший сценарий лимитированного сериала

"Зверь во мне"

"Черный кролик"

"Убит молнией"

"Умереть ради секса"

"Сирены"

Лучший сценарий мультфильма