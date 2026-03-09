Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии
Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии

Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии
Источник:  WGA

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил сразу две престижные американские награды - премию Гильдии сценаристов Америки (WGA) и премию Американского общества кинематографистов (ASC).

"2000 метров до Андреевки" стал лауреатом WGA и ASC

Премия Гильдии сценаристов Америки — ежегодная награда, которую в 1949 году вручает Гильдия сценаристов США за выдающиеся достижения в сценарной работе в кино, телевидении и радио. Церемония традиционно проходит в начале года, перед вручением премии "Оскар".

Как сообщается на сайтах организаций, 8 марта фильм победил в категории "Лучший сценарий документального фильма" на премии WGA. В этой номинации она опередила фильмы Becoming Led Zeppelin ("Становление Led Zeppelin") и White with Fear ("Белый от страха").

Среди других победителей нынешней премии Гильдии сценаристов:

  • "Грешники" (сценарий Райана Куглера) — лучший оригинальный сценарий;

  • "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона — лучший адаптированный сценарий;

  • "Питт" — лучший драматический сериал и лучший новый сериал;

  • "Киностудия" — лучший сценарий комедийного сериала;

  • "Умереть ради секса" — лучший сценарий лимитированного сериала.

Кроме того, Мстислав Чернов вместе с оператором Алексом Бабенко стали лауреатами премии Американского общества кинематографистов (ASC) в категории "Документальный фильм". Для обоих это была первая номинация на эту награду.

Их работа обошла ленты "Come See Me in the Good Light" ("Приди увидеть меня в хорошем свете") Брэндона Сомерголдера и "Folktales" ("Народные сказки") Ларса Эрленда Тубааса Оймо и Тора Эдвина Элиассена.

Премия Американского общества кинематографистов — награда, отмечающая с 1986 года лучшие кинематографические достижения года в семи категориях, охватывающих игровые фильмы, телевидение, документальные фильмы и музыкальные видео.

"2000 метров к Андреевке" — это документальный фильм украинского режиссера Мстислав Чернов об одном из эпизодов украинского контрнаступления 2023 года в Донецкой области.

Лента показывает события на передовой глазами украинских военных, которые получают задачу пройти около двух километров через укрепленный лесной массив, чтобы вернуть под контроль село Андреевка возле Бахмута. Вместе с ними на позициях работает сам режиссер и его коллега-фотограф Александр Бабенко, документирующие продвижение подразделения под постоянными обстрелами.

Съемки начались в сентябре 2023 года и продолжались около полутора лет. Над фильмом работали Мстислав Чернов, фотограф Александр Бабенко, а также продюсер Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыку к фильму написал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор Сэм Слейтер.

