Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил сразу две престижные американские награды - премию Гильдии сценаристов Америки (WGA) и премию Американского общества кинематографистов (ASC).

"2000 метров до Андреевки" стал лауреатом WGA и ASC

Премия Гильдии сценаристов Америки — ежегодная награда, которую в 1949 году вручает Гильдия сценаристов США за выдающиеся достижения в сценарной работе в кино, телевидении и радио. Церемония традиционно проходит в начале года, перед вручением премии "Оскар".

Как сообщается на сайтах организаций, 8 марта фильм победил в категории "Лучший сценарий документального фильма" на премии WGA. В этой номинации она опередила фильмы Becoming Led Zeppelin ("Становление Led Zeppelin") и White with Fear ("Белый от страха").

Среди других победителей нынешней премии Гильдии сценаристов:

"Грешники" (сценарий Райана Куглера) — лучший оригинальный сценарий;

"Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона — лучший адаптированный сценарий;

"Питт" — лучший драматический сериал и лучший новый сериал;

"Киностудия" — лучший сценарий комедийного сериала;

"Умереть ради секса" — лучший сценарий лимитированного сериала.

Кроме того, Мстислав Чернов вместе с оператором Алексом Бабенко стали лауреатами премии Американского общества кинематографистов (ASC) в категории "Документальный фильм". Для обоих это была первая номинация на эту награду.

Их работа обошла ленты "Come See Me in the Good Light" ("Приди увидеть меня в хорошем свете") Брэндона Сомерголдера и "Folktales" ("Народные сказки") Ларса Эрленда Тубааса Оймо и Тора Эдвина Элиассена. Поделиться

Премия Американского общества кинематографистов — награда, отмечающая с 1986 года лучшие кинематографические достижения года в семи категориях, охватывающих игровые фильмы, телевидение, документальные фильмы и музыкальные видео.

"2000 метров к Андреевке" — это документальный фильм украинского режиссера Мстислав Чернов об одном из эпизодов украинского контрнаступления 2023 года в Донецкой области.

Лента показывает события на передовой глазами украинских военных, которые получают задачу пройти около двух километров через укрепленный лесной массив, чтобы вернуть под контроль село Андреевка возле Бахмута. Вместе с ними на позициях работает сам режиссер и его коллега-фотограф Александр Бабенко, документирующие продвижение подразделения под постоянными обстрелами.

Съемки начались в сентябре 2023 года и продолжались около полутора лет. Над фильмом работали Мстислав Чернов, фотограф Александр Бабенко, а также продюсер Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыку к фильму написал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор Сэм Слейтер.