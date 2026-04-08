Эмми-2026. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» был номинирован на получение 47 премии News&Documentary Emmy Awards сразу в шести категориях.
Главные тезисы
- Фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова был номинирован на премию News&Documentary Emmy Awards в шести категориях.
- Среди номинаций фильма - "Лучший документальный фильм", "Лучшая режиссура" и другие влиятельные номинации.
Об этом говорится в списке номинантов, обнародованном Национальной академией телевизионных искусств и наук (NATAS).
Согласно списку, лента «2000 метров до Андреевки» номинирована в следующих категориях:
«Лучший фильм об актуальных событиях»,
«Лучший документальный фильм»,
«Лучший сценарий: Документальный фильм»,
«Лучшая режиссура: Документальный фильм»,
«Лучшая операторская работа: Документальный фильм»,
"Лучший монтаж: Документальный фильм".
Работа Чернова в категории «Лучший документальный фильм» сразится со следующими лентами:
"Черный снег" ("Black Snow"),
"Ураган Катрина: Гонки со временем" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"),
"Жизнь после" ("Life After"),
"Любовь + Война" ("Love + War"),
"Премьер-министр" ("Prime Minister"),
"Поворотный момент: Война во Вьетнаме" ("Turning Point: The Vietnam War"),
"Союз" ("Union").
Как пишет The Hollywood Reporter, номинанты на нынешнюю премию «Эмми» в категории «Новости и документальные фильмы» были отобраны из более чем 2000 работ, премьера которых состоялась в 2025 году. Фильмы оценивали более 900 специалистов в области телевизионных и цифровых СМИ, специализирующихся на новостях и документалистике.
Вручение 47-й ежегодной премии News&Documentary Emmy Awards состоится на двух вечерних церемониях в Нью-Йорке 27 и 28 мая.
Больше по теме
