Эмми-2026. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» был номинирован на получение 47 премии News&Documentary Emmy Awards сразу в шести категориях.

Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил 6 номинаций на "Эмме"

Об этом говорится в списке номинантов, обнародованном Национальной академией телевизионных искусств и наук (NATAS).

Согласно списку, лента «2000 метров до Андреевки» номинирована в следующих категориях:

«Лучший фильм об актуальных событиях»,

«Лучший документальный фильм»,

«Лучший сценарий: Документальный фильм»,

«Лучшая режиссура: Документальный фильм»,

«Лучшая операторская работа: Документальный фильм»,

"Лучший монтаж: Документальный фильм".

Работа Чернова в категории «Лучший документальный фильм» сразится со следующими лентами:

"Черный снег" ("Black Snow"),

"Ураган Катрина: Гонки со временем" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"),

"Жизнь после" ("Life After"),

"Любовь + Война" ("Love + War"),

"Премьер-министр" ("Prime Minister"),

"Поворотный момент: Война во Вьетнаме" ("Turning Point: The Vietnam War"),

"Союз" ("Union").

Как пишет The Hollywood Reporter, номинанты на нынешнюю премию «Эмми» в категории «Новости и документальные фильмы» были отобраны из более чем 2000 работ, премьера которых состоялась в 2025 году. Фильмы оценивали более 900 специалистов в области телевизионных и цифровых СМИ, специализирующихся на новостях и документалистике.

Нынешние номинанты в категории «Документальное кино» демонстрируют чрезвычайное разнообразие подходов к рассказу — от глубоко личных историй до масштабных исторических исследований, — сказала глава жюри премии в этой категории Кристин Чин.

Вручение 47-й ежегодной премии News&Documentary Emmy Awards состоится на двух вечерних церемониях в Нью-Йорке 27 и 28 мая.