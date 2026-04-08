Эмми-2026. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций
Источник:  Укринформ

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» был номинирован на получение 47 премии News&Documentary Emmy Awards сразу в шести категориях.

Об этом говорится в списке номинантов, обнародованном Национальной академией телевизионных искусств и наук (NATAS).

Согласно списку, лента «2000 метров до Андреевки» номинирована в следующих категориях:

  • «Лучший фильм об актуальных событиях»,

  • «Лучший документальный фильм»,

  • «Лучший сценарий: Документальный фильм»,

  • «Лучшая режиссура: Документальный фильм»,

  • «Лучшая операторская работа: Документальный фильм»,

  • "Лучший монтаж: Документальный фильм".

Работа Чернова в категории «Лучший документальный фильм» сразится со следующими лентами:

  • "Черный снег" ("Black Snow"),

  • "Ураган Катрина: Гонки со временем" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"),

  • "Жизнь после" ("Life After"),

  • "Любовь + Война" ("Love + War"),

  • "Премьер-министр" ("Prime Minister"),

  • "Поворотный момент: Война во Вьетнаме" ("Turning Point: The Vietnam War"),

  • "Союз" ("Union").

Как пишет The Hollywood Reporter, номинанты на нынешнюю премию «Эмми» в категории «Новости и документальные фильмы» были отобраны из более чем 2000 работ, премьера которых состоялась в 2025 году. Фильмы оценивали более 900 специалистов в области телевизионных и цифровых СМИ, специализирующихся на новостях и документалистике.

Нынешние номинанты в категории «Документальное кино» демонстрируют чрезвычайное разнообразие подходов к рассказу — от глубоко личных историй до масштабных исторических исследований, — сказала глава жюри премии в этой категории Кристин Чин.

Вручение 47-й ежегодной премии News&Documentary Emmy Awards состоится на двух вечерних церемониях в Нью-Йорке 27 и 28 мая.

Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026
Фильм "2000 метров до Андреевки" номинировано на Премию Гильдии сценаристов
Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил две американские кинопремии
