Енергетики зменшили відключення світла в Україні 24 листопада

24 листопада за вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики зменшать обсяги відключення електроенергії.
Головні тези:
- Енергетики зменшили обсяги відключення електроенергії в ряді областей України на 24 листопада за вказівкою НЕК Укренерго.
- У Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.
- Аналітики роблять прогнози стосовно відключень світла взимку, пояснюючи, що ситуація може не змінитися через зростання споживання електроенергії.
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова вказує на складність прогнозування ситуації в енергосистемі з урахуванням невідомостей щодо можливостей ворога та обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.
- Контролюйте актуальну інформацію про відключення світла на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго для уникнення можливих незручностей.
В яких областях зменшили відключення електроенергії
Як зазначається, у низці областей країни полегшили графіки відключень світла. За повідомленням ДТЕК, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.
Зокрема, у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.
Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
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