Енергетики зменшили відключення світла в Україні 24 листопада

В яких областях зменшили відключення електроенергії

Як зазначається, у низці областей країни полегшили графіки відключень світла. За повідомленням ДТЕК, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.

Зокрема, у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та у Києві обмеження застосовуватимуть тільки щодо однієї групи на три години.

Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев. Поширити

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.