Литва від'єднається від ліній електропередач Росії та Білорусі. Коли саме

Литва відключить лінії електропередачі у напрямку РФ та Білорусі у лютому 2025 року, а потім їх демонтує в межах синхронізації балтійських енергосистем з країнами Західної Європи.

Литва остаточно переходить на спільну з Європою енергомережу

Про це повідомляє литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid.

Лінії електропередачі з РФ та Білоруссю будуть відключені у лютому наступного року в межах синхронізації енергосистем країн Балтії з Західною Європою, а потім будуть демонтовані. Поширити

Усі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між РФ, Білоруссю та країнами Балтії.

Одразу після цього розпочнуться демонтажні роботи, повідомили в Litgrid.

Балтійські електромережі будуть синхронізовані з мережами країн Західної Європи вже 9 лютого.

Як повідомлялося, досі Литва, Латвія та Естонія разом з РФ та Білоруссю діяли в системі IPS/UPS, де частота електроенергії централізовано регулюється РФ.

Оператори систем передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії повідомили РФ та Білорусь про непродовження договору БРЕЛЛ та вихід з нього у лютому 2025 року. Поширити

Енергосистема України зазнала колосальних збитків

Російські атаки протягом 22-24 березня на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на 100 млн євро.

Від 90 до 100 млн євро втратила Україна через останні російські атаки на енергосистему.

Про це у Фейсбуці повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.