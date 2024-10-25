Литва від'єднається від ліній електропередач Росії та Білорусі. Коли саме
Категорія
Економіка
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Литва від'єднається від ліній електропередач Росії та Білорусі. Коли саме

Енергетика
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Джерело:  LRT

Литва відключить лінії електропередачі у напрямку РФ та Білорусі у лютому 2025 року, а потім їх демонтує в межах синхронізації балтійських енергосистем з країнами Західної Європи.

Головні тези:

  • Литва планує від'єднатися від ліній електропередач Росії та Білорусі в лютому 2025 року, у межах синхронізації балтійських енергосистем з Західною Європою.
  • Ця дія має на меті підвищення незалежності Литви від постачання електроенергії від Росії та Білорусії.
  • Лінії електропередач будуть відключені 8 лютого 2025 року, після чого розпочнуться демонтажні роботи.
  • Частота електроенергії в централізованій системі IPS/UPS, регульована РФ, більше не буде впливати на балтійські країни.
  • Україна понесла значні збитки внаслідок російських атак на енергетичні об'єкти, що підкреслює важливість мережевої безпеки в енергетиці.

Литва остаточно переходить на спільну з Європою енергомережу

Про це повідомляє литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid.

Лінії електропередачі з РФ та Білоруссю будуть відключені у лютому наступного року в межах синхронізації енергосистем країн Балтії з Західною Європою, а потім будуть демонтовані.

Усі лінії будуть відключені 8 лютого 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди про спільну електроенергетичну систему між РФ, Білоруссю та країнами Балтії.

Одразу після цього розпочнуться демонтажні роботи, повідомили в Litgrid.

Балтійські електромережі будуть синхронізовані з мережами країн Західної Європи вже 9 лютого.

Як повідомлялося, досі Литва, Латвія та Естонія разом з РФ та Білоруссю діяли в системі IPS/UPS, де частота електроенергії централізовано регулюється РФ.

Оператори систем передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії повідомили РФ та Білорусь про непродовження договору БРЕЛЛ та вихід з нього у лютому 2025 року.

Енергосистема України зазнала колосальних збитків

Російські атаки протягом 22-24 березня на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на 100 млн євро.

Від 90 до 100 млн євро втратила Україна через останні російські атаки на енергосистему.

Про це у Фейсбуці повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами.

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