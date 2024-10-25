Литва отсоединится от линий электропередач России и Белоруссии. Когда именно
Категория
Экономика
Дата публикации

Литва отсоединится от линий электропередач России и Белоруссии. Когда именно

Литва отсоединится от линий электропередач России и Белоруссии. Когда именно
Read in English
Читати українською
Источник:  LRT

Литва отключит линии электропередачи в направлении РФ и Беларуси в феврале 2025 года, а затем их демонтирует в рамках синхронизации балтийских энергосистем со странами Западной Европы.

Главные тезисы

  • Литва планирует отсоединиться от линий электропередач России и Беларуси в феврале 2025 года.
  • Демонтаж линий электропередачи будет проведен в рамках синхронизации балтийских энергосистем со странами Западной Европы.
  • Отключение линий электропередачи состоится 8 февраля 2025 года, сразу после чего начнутся демонтажные работы.
  • Эта мера позволит Литве и другим балтийским странам перейти на общую энергосеть с Европой.
  • Балтийские электросети ожидают синхронизацию с сетями стран Западной Европы 9 февраля 2025 года.

Литва окончательно переходит на общую с Европой энергосеть

Об этом сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Линии электропередачи из РФ и Беларусью будут отключены в феврале следующего года в рамках синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, а затем будут демонтированы.

Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения о совместной электроэнергетической системе между РФ, Беларусью и странами Балтии.

Сразу после этого начнутся демонтажные работы, сообщили в Litgrid.

Балтийские электросети будут синхронизированы с сетями стран Западной Европы уже 9 февраля.

Как сообщалось, до сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с РФ и Белоруссией действовали в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется РФ.

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии сообщили РФ и Беларусь о непродлении договора БРЭЛЛ и выходе из него в феврале 2025 года.

Энергосистема Украины понесла колоссальные убытки

Российские атаки в течение 22-24 марта на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 млн евро.

От 90 до 100 млн евро потеряла Украина из-за последних российских атак на энергосистему.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще более серьезными. Спасибо коллегам и продолжаем наращивать защиту параллельно с восстановительными работами.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема синхронизирована с европейской энергосетью
Энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема имеет резерв мощности — Минэнерго
Министерство энергетики Украины
Энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема понесла убытки на 100 млн евро из-за последних обстрелов РФ
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?