Литва отсоединится от линий электропередач России и Белоруссии. Когда именно

Литва отключит линии электропередачи в направлении РФ и Беларуси в феврале 2025 года, а затем их демонтирует в рамках синхронизации балтийских энергосистем со странами Западной Европы.
Главные тезисы
- Литва планирует отсоединиться от линий электропередач России и Беларуси в феврале 2025 года.
- Демонтаж линий электропередачи будет проведен в рамках синхронизации балтийских энергосистем со странами Западной Европы.
- Отключение линий электропередачи состоится 8 февраля 2025 года, сразу после чего начнутся демонтажные работы.
- Эта мера позволит Литве и другим балтийским странам перейти на общую энергосеть с Европой.
- Балтийские электросети ожидают синхронизацию с сетями стран Западной Европы 9 февраля 2025 года.
Литва окончательно переходит на общую с Европой энергосеть
Об этом сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения о совместной электроэнергетической системе между РФ, Беларусью и странами Балтии.
Сразу после этого начнутся демонтажные работы, сообщили в Litgrid.
Балтийские электросети будут синхронизированы с сетями стран Западной Европы уже 9 февраля.
Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии сообщили РФ и Беларусь о непродлении договора БРЭЛЛ и выходе из него в феврале 2025 года.
Энергосистема Украины понесла колоссальные убытки
Российские атаки в течение 22-24 марта на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 млн евро.
От 90 до 100 млн евро потеряла Украина из-за последних российских атак на энергосистему.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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