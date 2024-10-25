Литва отсоединится от линий электропередач России и Белоруссии. Когда именно

Литва отключит линии электропередачи в направлении РФ и Беларуси в феврале 2025 года, а затем их демонтирует в рамках синхронизации балтийских энергосистем со странами Западной Европы.

Литва окончательно переходит на общую с Европой энергосеть

Об этом сообщает литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Линии электропередачи из РФ и Беларусью будут отключены в феврале следующего года в рамках синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, а затем будут демонтированы. Поделиться

Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения о совместной электроэнергетической системе между РФ, Беларусью и странами Балтии.

Сразу после этого начнутся демонтажные работы, сообщили в Litgrid.

Балтийские электросети будут синхронизированы с сетями стран Западной Европы уже 9 февраля.

Как сообщалось, до сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с РФ и Белоруссией действовали в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется РФ. Поделиться

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии сообщили РФ и Беларусь о непродлении договора БРЭЛЛ и выходе из него в феврале 2025 года.

Энергосистема Украины понесла колоссальные убытки

Российские атаки в течение 22-24 марта на энергетические объекты Украины нанесли ущерб минимум на 100 млн евро.

От 90 до 100 млн евро потеряла Украина из-за последних российских атак на энергосистему.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.