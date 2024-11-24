Энергетики снизили отключение света в Украине 24 ноября
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики снизили отключение света в Украине 24 ноября

ДТЭК
Энергетики снизили отключение света в Украине 24 ноября
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24 ноября по указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики снизят объемы отключения электроэнергии.

Главные тезисы

  • Энергетики снизили объемы отключения электроэнергии в ряде областей Украины на 24 ноября по указанию НЭК Укрэнерго.
  • В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применяться только в отношении одной группы на три часа.
  • Аналитики делают прогнозы по отключениям света зимой, объясняя, что ситуация может не измениться из-за роста потребления электроэнергии.
  • Директор энергетических программ Центра Разумкова указывает на сложность прогнозирования ситуации в энергосистеме с учетом неизвестности возможностей врага и оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.
  • Контролируйте актуальную информацию об отключении света на сайте или официальных страницах вашего облэнерго во избежание возможных неудобств.

В каких областях уменьшили отключение электроэнергии

Как отмечается, в ряде областей страны облегчились графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

В частности, в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применяться только в отношении одной группы на три часа.

Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт.

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