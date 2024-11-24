Энергетики снизили отключение света в Украине 24 ноября

В каких областях уменьшили отключение электроэнергии

Как отмечается, в ряде областей страны облегчились графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

В частности, в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применяться только в отношении одной группы на три часа.

Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев. Поделиться

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.