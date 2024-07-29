Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік
Категорія
Україна
Дата публікації

Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік

ДТЕК
Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік

У Києві та низці областей України 29 липня графіки відключення енергопостачання застосовуватимуться пізніше.

Головні тези:

  • Графіки відключення світла в Україні на 29 липня вступають в дію з 18:00 до 23:00 в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.
  • Поліпшення у ситуації з електроенергією пов'язане з покращенням погодних умов та ремонтними роботами на об'єктах генерації.
  • Заступник міністра енергетики попереджує про ризики нових обстрілів з боку Росії об'єктів енергетичної інфраструктури України.
  • На одній з атомних електростанцій в Україні завершили ремонт атомного енергоблока, що сприятиме стабільності у постачанні електроенергії.

Як діятиме графік відключення світла в Україні 29 липня

Графіки відключень почнуть діяти з 18:00 та триватимуть до 23:00 у:

  • Києві;

  • Дніпропетровській області;

  • Одеській області;

  • Донецькій області.

В Україні покращується ситуація зі світлом

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії, — додав Колісник.

Також напередодні в Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.

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