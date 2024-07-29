Енергетики змінили час відключення світла в Україні 29 липня — графік

У Києві та низці областей України 29 липня графіки відключення енергопостачання застосовуватимуться пізніше.
Головні тези:
- Графіки відключення світла в Україні на 29 липня вступають в дію з 18:00 до 23:00 в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.
- Поліпшення у ситуації з електроенергією пов'язане з покращенням погодних умов та ремонтними роботами на об'єктах генерації.
- Заступник міністра енергетики попереджує про ризики нових обстрілів з боку Росії об'єктів енергетичної інфраструктури України.
- На одній з атомних електростанцій в Україні завершили ремонт атомного енергоблока, що сприятиме стабільності у постачанні електроенергії.
Як діятиме графік відключення світла в Україні 29 липня
Графіки відключень почнуть діяти з 18:00 та триватимуть до 23:00 у:
Києві;
Дніпропетровській області;
Одеській області;
Донецькій області.
В Україні покращується ситуація зі світлом
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
Також напередодні в Україні на одній з атомних електростанцій до енергосистеми підключили черговий атомний енергоблок, який завершили ремонтувати раніше строку.
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