Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график

ДТЭК
Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график
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В Киеве и ряде областей Украины 29 июля графики отключения энергоснабжения будут применяться позже.

Главные тезисы

  • График отключения света в Украине 29 июля был изменен: отключения начнутся с 18:00 и продлятся до 23:00 в нескольких областях, включая Киев и Одессу.
  • Улучшение ситуации с энергоснабжением обусловлено улучшением погодных условий и особенностями ремонтных работ на объектах генерации.
  • Замминистр энергетики выразил опасения относительно возможных обстрелов Россией объектов гражданской энергетической инфраструктуры, отметив дефицит генерации.
  • На атомной электростанции в Украине успешно подключен новый атомный энергоблок, выполненный ремонт досрочно, что позитивно сказывается на энергетической отрасли страны.

Как будет действовать график отключения света в Украине 29 июля

Графики отключений начнут действовать с 18:00 и продлятся до 23:00 в:

  • Киеве;

  • Днепропетровской области;

  • Одесской области;

  • Донецкая область.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день у нас есть дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодняшний день — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставки электроэнергии, — добавил Колесник.

Также накануне в Украине на одной из атомных электростанций к энергосистеме подключили очередной атомный энергоблок, который завершили ремонт раньше срока.

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