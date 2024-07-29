Энергетики изменили время отключения света в Украине 29 июля — график

В Киеве и ряде областей Украины 29 июля графики отключения энергоснабжения будут применяться позже.
Главные тезисы
- График отключения света в Украине 29 июля был изменен: отключения начнутся с 18:00 и продлятся до 23:00 в нескольких областях, включая Киев и Одессу.
- Улучшение ситуации с энергоснабжением обусловлено улучшением погодных условий и особенностями ремонтных работ на объектах генерации.
- Замминистр энергетики выразил опасения относительно возможных обстрелов Россией объектов гражданской энергетической инфраструктуры, отметив дефицит генерации.
- На атомной электростанции в Украине успешно подключен новый атомный энергоблок, выполненный ремонт досрочно, что позитивно сказывается на энергетической отрасли страны.
Как будет действовать график отключения света в Украине 29 июля
Графики отключений начнут действовать с 18:00 и продлятся до 23:00 в:
Киеве;
Днепропетровской области;
Одесской области;
Донецкая область.
В Украине улучшается ситуация со светом
Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.
Также накануне в Украине на одной из атомных электростанций к энергосистеме подключили очередной атомный энергоблок, который завершили ремонт раньше срока.
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