Енн Гетевей вагітна третьою дитиною

Всесвітньо відома американська акторка Енн Гетевей поділилася радісною новиною про те, що знову чекає на дитину.
Головні тези:
- Енн Гетевей анонсувала третю вагітність через соціальні мережі, радісна новина для фанатів.
- Акторка виховує двох синів разом із чоловіком-актором Адамом Шульманом.
- Подружжя познайомилося у 2008 році і вже за чотири роки вони одружилися.
Енн Гетевей незабаром стане мамою втретє
43-річна голлівудська зірка опублікувала у своєму Instagram коротке відео, на якому продемонструвала помітно округлий животик.
З чоловіком Адамом Шульманом Енн Гетевей познайомилася у 2008 році на кінофестивалі в Палм-Спрінгс. Їхні стосунки розвивалися стрімко, і вже у 2012 році пара одружилася на закритій церемонії в Каліфорнії. В інтерв’ю Хетевей неодноразово розповідала, що практично відразу зрозуміла: зустріла людину, з якою хоче пов’язати своє життя.
Адам Шульман — актор, продюсер і дизайнер ювелірних прикрас. Крім того, він є співзасновником ювелірного бренду James Banks Design. Незважаючи на роботу в сфері розваг, Шульман воліє уникати зайвої уваги преси та веде досить закритий спосіб життя.
Подружжя виховує двох синів. Їхній первісток Джонатан Роузбенкс Шульман з’явився на світ у березні 2016 року, а другий син, Джек Шульман, народився в листопаді 2019 року.
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