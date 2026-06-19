Енн Гетевей вагітна третьою дитиною

Всесвітньо відома американська акторка Енн Гетевей поділилася радісною новиною про те, що знову чекає на дитину.

Енн Гетевей незабаром стане мамою втретє

43-річна голлівудська зірка опублікувала у своєму Instagram коротке відео, на якому продемонструвала помітно округлий животик.

Відомо, що це третя вагітність актриси. Разом із чоловіком-актором Адамом Шульманом знаменитість виховує двох синів. Поширити

З чоловіком Адамом Шульманом Енн Гетевей познайомилася у 2008 році на кінофестивалі в Палм-Спрінгс. Їхні стосунки розвивалися стрімко, і вже у 2012 році пара одружилася на закритій церемонії в Каліфорнії. В інтерв’ю Хетевей неодноразово розповідала, що практично відразу зрозуміла: зустріла людину, з якою хоче пов’язати своє життя.

Адам Шульман — актор, продюсер і дизайнер ювелірних прикрас. Крім того, він є співзасновником ювелірного бренду James Banks Design. Незважаючи на роботу в сфері розваг, Шульман воліє уникати зайвої уваги преси та веде досить закритий спосіб життя.

Подружжя виховує двох синів. Їхній первісток Джонатан Роузбенкс Шульман з’явився на світ у березні 2016 року, а другий син, Джек Шульман, народився в листопаді 2019 року.