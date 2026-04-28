Перший тизер трилера "Веріті" з Енн Гетевей уже в мережі — відео

Книги американської бестселер-письменниці Колін Гувер за лічені роки підкорили мільйони читачів у різних куточках світу. Перші екранізації не забарилися — нещодавно у центрі уваги був фільм "Покинь, якщо кохаєш", а тепер до виходу на великі екрани готують романтичний трилер "Веріті".

Трилер "Веріті": сюжет, актори та дата прем’єри

Ця історія розповість глядачам про письменницю Лоуен Ешлі, яка дуже активно шукає підробіток.

Неочікувано для головної героїні з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд, дружина котрого — авторка бестселерів Веріті Кроуфорд — не може завершити свою успішну серію книг через таємничий нещасний випадок.

Джеремі звертається до Лоуен з дуже неочікуваною пропозицією: чоловік хоче, щоб дівчина завершила серію, і та врешті згоджується.

Однак головна героїня у процесі своєї роботи натрапляє на рукопис, який викликає питання щодо психологічного благополуччя Веріті та можливих зв'язків з її публікаціями.

Кіномани одразу звернули увагу на зірковий акторський каст новинки:

Енн Гетевей ("Інтерстеллар", "Знедолені", франшизи "Диявол носить Прада", "Щоденники принцеси");

Дакота Джонсон ("Матеріалісти", "Мадам Павутина", франшиза "50 відтінків сірого");

Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнів людський", "Западня", "Рейс навиліт").

На великі екрани цей фільм вийде уже 2 жовтня 2026 року.