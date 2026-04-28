Перший тизер трилера "Веріті" з Енн Гетевей уже в мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Трилер "Веріті": сюжет, актори та дата прем’єри
Джерело:  online.ua

Книги американської бестселер-письменниці Колін Гувер за лічені роки підкорили мільйони читачів у різних куточках світу. Перші екранізації не забарилися — нещодавно у центрі уваги був фільм "Покинь, якщо кохаєш", а тепер до виходу на великі екрани готують романтичний трилер "Веріті".

Головні тези:

  • Над стрічкою працював американський режисер Майкл Шоуолтер.
  • Головні ролі дісталися Енн Гетевей та Дакоті Джонсон.

Трилер "Веріті": сюжет, актори та дата прем’єри

Ця історія розповість глядачам про письменницю Лоуен Ешлі, яка дуже активно шукає підробіток.

Неочікувано для головної героїні з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд, дружина котрого — авторка бестселерів Веріті Кроуфорд — не може завершити свою успішну серію книг через таємничий нещасний випадок.

Джеремі звертається до Лоуен з дуже неочікуваною пропозицією: чоловік хоче, щоб дівчина завершила серію, і та врешті згоджується.

Однак головна героїня у процесі своєї роботи натрапляє на рукопис, який викликає питання щодо психологічного благополуччя Веріті та можливих зв'язків з її публікаціями.

Кіномани одразу звернули увагу на зірковий акторський каст новинки:

  • Енн Гетевей ("Інтерстеллар", "Знедолені", франшизи "Диявол носить Прада", "Щоденники принцеси");

  • Дакота Джонсон ("Матеріалісти", "Мадам Павутина", франшиза "50 відтінків сірого");

  • Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнів людський", "Западня", "Рейс навиліт").

  • Ірина Дворовенко — американська балерина українського походження.

На великі екрани цей фільм вийде уже 2 жовтня 2026 року.

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?