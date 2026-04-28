Первый тизер триллера "Верити" с Энн Хэтэуэй уже в сети — видео

Книги американской бестселлер-писательницы Колин Гувер за считанные годы покорили миллионы читателей в разных уголках мира. Первые экранизации не заставили себя ждать — недавно в центре внимания был фильм "Все закончится на нас", а теперь к выходу на большие экраны готовят романтический триллер "Верити".

Эта история расскажет зрителям о писательнице Лоуэне Эшли, которая очень активно ищет подработку.

Неожиданно для главной героини с ней связывается Джереми Кроуфорд, жена которого — автор бестселлеров Верити Кроуфорд — не может завершить свою успешную серию книг из-за таинственного несчастного случая.

Джереми обращается к Лоуэн с очень неожиданным предложением: мужчина хочет, чтобы девушка завершила серию, и та в конце концов соглашается.

Однако главная героиня в процессе своей работы наталкивается на рукопись, которая вызывает вопросы относительно психологического благополучия Верити и возможных связей с ее публикациями.

Киноманы сразу обратили внимание на звездный актерский каст новинки:

Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные", франшизы "Дьявол носит Прада", "Дневники принцессы");

Дакота Джонсон ("Материалисты", "Мадам Паутина", франшиза "50 оттенков серого");

Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнев человеческий", "Западня", "Рейс навылет").

На большие экраны фильм выйдет уже 2 октября 2026 года.