Первый тизер триллера "Верити" с Энн Хэтэуэй уже в сети — видео
Триллер "Верити": сюжет, актеры и дата премьеры
Источник:  online.ua

Книги американской бестселлер-писательницы Колин Гувер за считанные годы покорили миллионы читателей в разных уголках мира. Первые экранизации не заставили себя ждать — недавно в центре внимания был фильм "Все закончится на нас", а теперь к выходу на большие экраны готовят романтический триллер "Верити".

Главные тезисы

  • Над фильмом работал американский режиссер Майкл Шоуолтер.
  • Главные роли достались Энн Хэтэуэй и Дакоте Джонсон.

Эта история расскажет зрителям о писательнице Лоуэне Эшли, которая очень активно ищет подработку.

Неожиданно для главной героини с ней связывается Джереми Кроуфорд, жена которого — автор бестселлеров Верити Кроуфорд — не может завершить свою успешную серию книг из-за таинственного несчастного случая.

Джереми обращается к Лоуэн с очень неожиданным предложением: мужчина хочет, чтобы девушка завершила серию, и та в конце концов соглашается.

Однако главная героиня в процессе своей работы наталкивается на рукопись, которая вызывает вопросы относительно психологического благополучия Верити и возможных связей с ее публикациями.

Киноманы сразу обратили внимание на звездный актерский каст новинки:

  • Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Отверженные", франшизы "Дьявол носит Прада", "Дневники принцессы");

  • Дакота Джонсон ("Материалисты", "Мадам Паутина", франшиза "50 оттенков серого");

  • Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнев человеческий", "Западня", "Рейс навылет").

  • Ирина Дворовенко — американская балерина украинского происхождения.

На большие экраны фильм выйдет уже 2 октября 2026 года.

