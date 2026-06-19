Энн Гетевей беременна третьим ребенком
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Энн Гетевей беременна третьим ребенком

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Источник:  online.ua

Всемирно известная американская актриса Энн Гетевей поделилась радостной новостью о том, что снова ждет ребенка.

Главные тезисы

  • Энн Гетевей поделилась радостной новостью о своей третьей беременности, вызвав эмоции у ее фанатов.
  • Актриса воспитывает двух сыновей вместе с мужем-актером Адамом Шульманом, которые поженились в 2012 году.

Энн Гетевей вскоре станет мамой в третий раз

43-летняя голливудская звезда опубликовала в своем Instagram короткое видео, на котором продемонстрировала заметно округлый животик.

Известно, что это третья беременность актрисы. Вместе с мужем-актером Адамом Шульманом знаменитость воспитывает двух сыновей.

С мужем Адамом Шульманом Энн Гетевэй познакомилась в 2008 году на кинофестивале в Палм-Спрингс. Их отношения развивались стремительно, и уже в 2012 году пара вышла замуж на закрытой церемонии в Калифорнии. В интервью Хетевей неоднократно рассказывала, что практически сразу поняла: встретила человека, с которым он хочет связать свою жизнь.

Адам Шульман — актер, продюсер и дизайнер ювелирных украшений. Кроме того, он является соучредителем ювелирного бренда James Banks Design. Несмотря на работу в сфере развлечений, Шульман предпочитает избегать излишнего внимания прессы и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Супруги воспитывают двух сыновей. Их первенец Джонатан Роузбенкс Шульман появился на свет в марте 2016 года, а второй сын Джек Шульман родился в ноябре 2019 года.

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