Британський боксер Ентоні Джошуа отримав суперника, проти якого проведе бій у 2025 році. Ним став один з потенційних суперників українського чемпіона хевівейту Олександра Усика Мартін Баколе.

Що відомо про поєдинок між Джошуа та Баколе

За словами промоутера Бена Шалома, переговори між Джошуа та Баколе щодо проведення поєдинку майже завершені.

Шалом зазначив, що сторони вже визначились із місцем проведення бою.

Бій відбудеться в Африці, а саме в Демократичній республіці Конго.

Мартін Баколе

Мартін Баколе підтвердив інформацію щодо бою з Ентоні Джошуа. Конголезький боксер розповів, що він готується до поєдинку з британським супертяжем.

Джошуа повернеться. Тим більше, що на нього чекає мегафайт в Африці. Я наполегливо готуюся до цього івенту. Це буде дуже великий бій. Думаю, він відбудеться в Конго. Вони хочуть провести цей бій влітку в Африці. Бій все ближче і ближче. Упевнений, я його отримаю, — зазначив Баколе. Поширити

Востаннє Ентоні Джошуа бився у вересні минулого року. Тоді британський боксер зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.

Баколе востаннє виходив у ринг 3 серпня 2024 року. Конголезький супертяж нокаутував американського опонента Джареда Андерсона у видовищному поєдинку.

Що відомо про перспективи Джошуа

Британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошуа хоче битись із переможцем бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс IBF.

Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді.

Плани британського боксера стають на заваді українському чемпіону хевівейту Олександру Усику, якому вже кинув виклик нинішній володар поясу IBF Даніель Дюбуа.

Едді Хірн підкреслив, що ключову увагу команди Джошуа привертає здобуття чемпіонського поясу у надважкій вазі за версією IBF.

Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа — Паркер.