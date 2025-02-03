Энтони Джошуа получил соперника на следующий бой. Кто им стал
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Энтони Джошуа получил соперника на следующий бой. Кто им стал

Энтони Джошуа
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Источник:  Таlk Sport

Британский боксер Энтони Джошуа получил соперника, против которого проведет сражение в 2025 году. Им стал один из потенциальных соперников украинского чемпиона хевивейта Александра Усика Мартин Баколе.

Главные тезисы

  • Британский боксер Энтони Джошуа сразится с Мартином Баколе в 2025 году.
  • После боя с Баколе Джошуа планирует провести титульный поединок с победителем поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за пояс IBF.
  • Бой Джошуа - Баколе пройдет в Африке, предположительно в Конго, что делает его запланированным мегафайтом.

Что известно о поединке между Джошуа и Баколе

По словам промоутера Бена Шалома, переговоры между Джошуа и Баколе по поводу проведения поединка почти завершены.

Шалом отметил, что стороны уже определились с местом проведения боя.

Бой состоится в Африке, а именно в Демократической республике Конго.

Джошуа почти договорился о бое против Мартина Баколе
Мартин Баколе

Мартин Баколе подтвердил информацию о бою с Энтони Джошуа. Конголезский боксер рассказал, что он готовится к поединку с британским супертяжем.

Джошуа вернется. Тем более что его ждет мегафайт в Африке. Я усердно готовлюсь к этому ивенту. Это будет очень большое сражение. Думаю, он состоится в Конго. Они хотят провести это сражение летом в Африке. Бой все ближе и ближе. Уверен, я его получу, — отметил Баколе.

В последний раз Энтони Джошуа сражался в сентябре прошлого года. Тогда британский боксер потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Баколе последний раз выходил в ринг 3 августа 2024 года. Конголезский супертяж нокаутировал американского оппонента Джареда Андерсона в зрелищном поединке.

Что известно о перспективах Джошуа

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил, что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа. 

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.

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