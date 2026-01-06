Ентоні Джошуа ухвалив неочікуване рішення після моторошної ДТП

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вирішив остаточно піти з великого боксу. Це рішення він ухвалив після смертельної ДТП, у якій загинули одразу двоє його друзів-тренерів.
Головні тези:
- Родина одразу підтримала рішення зіркового боксера.
- Сам Ентоні своє рішення поки жодним чином не прокоментував.
Джошуа залишає ринг
Про рішення британського професійного боксера журналістам повідомив його дядько — Адедамола Джошуа.
Саме він офіційно підтвердив ЗМІ, що Ей Джей врешті-решт іде з великого боксу, пише The PUNCH.
За словами останнього, кожного разу, коли Джошуа нокаутують, серця його родичів та друзів виривається з грудей.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно Ентоні потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два його близьких друга — тренери Латц та Сіна.
