Ентоні Джошуа ухвалив неочікуване рішення після моторошної ДТП
Спорт
Ентоні Джошуа ухвалив неочікуване рішення після моторошної ДТП

Джошуа залишає ринг
Джерело:  online.ua

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вирішив остаточно піти з великого боксу. Це рішення він ухвалив після смертельної ДТП, у якій загинули одразу двоє його друзів-тренерів.

Головні тези:

  • Родина одразу підтримала рішення зіркового боксера.
  • Сам Ентоні своє рішення поки жодним чином не прокоментував.

Джошуа залишає ринг

Про рішення британського професійного боксера журналістам повідомив його дядько — Адедамола Джошуа.

Саме він офіційно підтвердив ЗМІ, що Ей Джей врешті-решт іде з великого боксу, пише The PUNCH.

Головне, що він пішов з боксу. Це те, що нас радує, тому що кожного разу, коли він бореться на рингу, ми завжди переживаємо емоційно, — зізнався дядько зіркового боксера.

За словами останнього, кожного разу, коли Джошуа нокаутують, серця його родичів та друзів виривається з грудей.

Всі ці емоції, які ми переживаємо під час його боїв, є для нас надто травматичними. Тепер, коли він заявив, що йде на піку слави, ми щасливі. Чи повідомив він про це рішення родині? Так, — підтвердив Адедамола Джошуа.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Ентоні потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два його близьких друга — тренери Латц та Сіна.

