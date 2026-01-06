Энтони Джошуа принял неожиданное решение после жуткого ДТП
Категория
Спорт
Дата публикации

Энтони Джошуа принял неожиданное решение после жуткого ДТП

Джошуа покидает ринг
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) решил окончательно уйти с большого бокса. Это решение он принял после смертельного ДТП, в котором погибли сразу два его друга-тренера.

Главные тезисы

  • Семья сразу поддержала решение звездного боксера.
  • Сам Энтони свое решение пока никак не прокомментировал.

Джошуа покидает ринг

О решении британского профессионального боксера журналистам сообщил его дядя Адедамола Джошуа.

Именно он официально подтвердил СМИ, что Эй Джей в конце концов уходит из большого бокса, пишет The PUNCH.

Главное, что он ушел из бокса. Это то, что нас радует, потому что каждый раз, когда он борется на ринге, мы всегда переживаем эмоционально, — признался дядя звездного боксера.

По словам последнего, всякий раз, когда Джошуа нокаутируют, сердца его родственников и друзей вырывается из груди.

Все эти эмоции, которые мы испытываем во время его боев, для нас слишком травматичны. Теперь, когда он заявил, что идет на пике славы, мы счастливы. Сообщил ли он об этом решении семье? Да, — подтвердил Адедамола Джошуа.

Как уже упоминалось ранее, недавно Энтони попал в смертельное ДТП, в котором погибли два его близких друга — тренера Латц и Сина.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Кличко ответил, почему не провел реванш с Джошуа
Кличко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Джошуа публично бросил вызов Фьюри
Джошуа раскрыл свои планы на будущее
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП
Джошуа попал в смертельное ДТП - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?