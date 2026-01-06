Энтони Джошуа принял неожиданное решение после жуткого ДТП

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) решил окончательно уйти с большого бокса. Это решение он принял после смертельного ДТП, в котором погибли сразу два его друга-тренера.
Главные тезисы
- Семья сразу поддержала решение звездного боксера.
- Сам Энтони свое решение пока никак не прокомментировал.
Джошуа покидает ринг
О решении британского профессионального боксера журналистам сообщил его дядя Адедамола Джошуа.
Именно он официально подтвердил СМИ, что Эй Джей в конце концов уходит из большого бокса, пишет The PUNCH.
По словам последнего, всякий раз, когда Джошуа нокаутируют, сердца его родственников и друзей вырывается из груди.
Как уже упоминалось ранее, недавно Энтони попал в смертельное ДТП, в котором погибли два его близких друга — тренера Латц и Сина.
