Энтони Джошуа принял неожиданное решение после жуткого ДТП

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) решил окончательно уйти с большого бокса. Это решение он принял после смертельного ДТП, в котором погибли сразу два его друга-тренера.

Джошуа покидает ринг

О решении британского профессионального боксера журналистам сообщил его дядя Адедамола Джошуа.

Именно он официально подтвердил СМИ, что Эй Джей в конце концов уходит из большого бокса, пишет The PUNCH.

Главное, что он ушел из бокса. Это то, что нас радует, потому что каждый раз, когда он борется на ринге, мы всегда переживаем эмоционально, — признался дядя звездного боксера. Поделиться

По словам последнего, всякий раз, когда Джошуа нокаутируют, сердца его родственников и друзей вырывается из груди.

Все эти эмоции, которые мы испытываем во время его боев, для нас слишком травматичны. Теперь, когда он заявил, что идет на пике славы, мы счастливы. Сообщил ли он об этом решении семье? Да, — подтвердил Адедамола Джошуа. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно Энтони попал в смертельное ДТП, в котором погибли два его близких друга — тренера Латц и Сина.