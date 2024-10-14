Людство краще, ніж будь-коли, здатне стримувати спалахи у джерелі; він має кращі медичні заходи, які можуть знизити захворюваність і смертність, і краще організований для реагування через міжнародні рамки, такі як Міжнародні медико-санітарні правила. Незважаючи на ці покращення, внесені після пандемії Covid-19, існує велика ймовірність того, що наступна пандемія знову застане світ дрімаючим без планів готовності, готових до реалізації з першого дня, — наголосили представники Ради з моніторингу глобальної готовності.