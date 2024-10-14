Епідеміологи заявляють про неготовність людства до наступної пандемії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Епідеміологи заявляють про неготовність людства до наступної пандемії

Лікарі
Джерело:  The Telegraph

У щорічному звіті Ради з моніторингу глобальної готовності зазначається, що не зважаючи на великий обсяг інформації про вірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID, людство досі не готове до наступної пандемії. 

Головні тези:

  • Світ не готовий до майбутньої пандемії, попереджають епідеміологи
  • Зміна моделей життя та інтервенція людини в природному середовищі підвищують ризик появи нових патогенів
  • Необхідно негайно підвищувати заходи щодо захисту від потенційних спалахів захворюваності
  • Після пандемії Covid-19 світ залишається слабко підготовленим до наступної глобальної загрози
  • Розробка планів готовності та більш ефективної реакції - ключові завдання для запобігання наступній пандемії

Як епідеміологи оцінювали готовність людства до наступної пандемії

За словами фахівців, необхідно терміново підвищити заходи щодо захисту від нового, ймовірного спалаху захворюванності.

Підкреслюється, що такі особливості сучасного світу як урбанізація, інтенсивний розвиток сільського господарства, гостра соціальна нерівність, впровадження технологій штучного інтелекту — підвищують ризик виникнення нової пандемії.

Людство не готове до нової пандемїї
Пандемія

Це попередження надійшло в той момент, коли світ, здавалося б, лише на волоску від іншого випробування глобальної готовності — пташиний грип H5N1 продовжує передаватись від інфікованої великої рогатої худоби та птиці до людей у ​​Сполучених Штатах, а новий варіант віспи з потенціалом пандемії швидко поширюється. в Центральній Африці, — підкреслюють журналісти видання.

Фахівці також звертають увагу, що у Руанді від вірусу Марбурга загинули понад десятеро людей.

Зміна моделей життя та постійне втручання людської діяльності в природне середовище змінюють глобальний ландшафт ризиків і роблять появу нових патогенів більш вірогідною, — попереджають епідеміологи.

Що епідеміологи радять для уникнення нової пандемії

За словами авторів звіту, незважаючи на великі наукові та технологічні успіхи під час боротьби з пандемією COVID-19, наразі загроза виникнення пандемії ще більша і світ дуже погано підготовлений до цього.

Людство краще, ніж будь-коли, здатне стримувати спалахи у джерелі; він має кращі медичні заходи, які можуть знизити захворюваність і смертність, і краще організований для реагування через міжнародні рамки, такі як Міжнародні медико-санітарні правила. Незважаючи на ці покращення, внесені після пандемії Covid-19, існує велика ймовірність того, що наступна пандемія знову застане світ дрімаючим без планів готовності, готових до реалізації з першого дня, — наголосили представники Ради з моніторингу глобальної готовності.

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