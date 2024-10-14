У щорічному звіті Ради з моніторингу глобальної готовності зазначається, що не зважаючи на великий обсяг інформації про вірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID, людство досі не готове до наступної пандемії.
Головні тези:
- Світ не готовий до майбутньої пандемії, попереджають епідеміологи
- Зміна моделей життя та інтервенція людини в природному середовищі підвищують ризик появи нових патогенів
- Необхідно негайно підвищувати заходи щодо захисту від потенційних спалахів захворюваності
- Після пандемії Covid-19 світ залишається слабко підготовленим до наступної глобальної загрози
- Розробка планів готовності та більш ефективної реакції - ключові завдання для запобігання наступній пандемії
Як епідеміологи оцінювали готовність людства до наступної пандемії
За словами фахівців, необхідно терміново підвищити заходи щодо захисту від нового, ймовірного спалаху захворюванності.
Підкреслюється, що такі особливості сучасного світу як урбанізація, інтенсивний розвиток сільського господарства, гостра соціальна нерівність, впровадження технологій штучного інтелекту — підвищують ризик виникнення нової пандемії.
Фахівці також звертають увагу, що у Руанді від вірусу Марбурга загинули понад десятеро людей.
Що епідеміологи радять для уникнення нової пандемії
За словами авторів звіту, незважаючи на великі наукові та технологічні успіхи під час боротьби з пандемією COVID-19, наразі загроза виникнення пандемії ще більша і світ дуже погано підготовлений до цього.
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