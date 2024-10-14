В ежегодном отчете Совета по мониторингу глобальной готовности отмечается, что несмотря на большой объем информации о вирусе SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID, человечество до сих пор не готово к следующей пандемии.
Главные тезисы
- Человечество не готово к следующей пандемии, несмотря на опыт COVID-19.
- Изменение моделей жизни и вмешательство в природу увеличивают риск появления новых патогенов.
- Необходимо срочно улучшать меры по защите от потенциальных вспышек заболеваемости.
- Разработка планов готовности и эффективной реакции являются ключевыми задачами для предотвращения следующей пандемии.
- Эпидемиологи подчеркивают необходимость действий в области медицины, науки и международного сотрудничества для обеспечения глобальной готовности к будущим угрозам.
Как эпидемиологи оценивали готовность человечества к следующей пандемии
По словам специалистов, необходимо срочно повысить меры по защите от новой, вероятной вспышки заболеваемости.
Подчеркивается, что такие особенности современного мира как урбанизация, интенсивное развитие сельского хозяйства, острое социальное неравенство, внедрение технологий искусственного интеллекта повышают риск возникновения новой пандемии.
Специалисты также обращают внимание, что в Руанде от вируса Марбурга погибли более десяти человек.
Что эпидемиологи советуют во избежание новой пандемии
По словам авторов отчета, несмотря на большие научные и технологические успехи во время борьбы с пандемией COVID-19, угроза возникновения пандемии еще больше и мир очень плохо подготовлен к этому.
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