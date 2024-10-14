Эпидемиологи заявляют о неготовности человечества к следующей пандемии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Эпидемиологи заявляют о неготовности человечества к следующей пандемии

Эпидемиологи
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Источник:  The Telegraph

В ежегодном отчете Совета по мониторингу глобальной готовности отмечается, что несмотря на большой объем информации о вирусе SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID, человечество до сих пор не готово к следующей пандемии.

Главные тезисы

  • Человечество не готово к следующей пандемии, несмотря на опыт COVID-19.
  • Изменение моделей жизни и вмешательство в природу увеличивают риск появления новых патогенов.
  • Необходимо срочно улучшать меры по защите от потенциальных вспышек заболеваемости.
  • Разработка планов готовности и эффективной реакции являются ключевыми задачами для предотвращения следующей пандемии.
  • Эпидемиологи подчеркивают необходимость действий в области медицины, науки и международного сотрудничества для обеспечения глобальной готовности к будущим угрозам.

Как эпидемиологи оценивали готовность человечества к следующей пандемии

По словам специалистов, необходимо срочно повысить меры по защите от новой, вероятной вспышки заболеваемости.

Подчеркивается, что такие особенности современного мира как урбанизация, интенсивное развитие сельского хозяйства, острое социальное неравенство, внедрение технологий искусственного интеллекта повышают риск возникновения новой пандемии.

Человечество не готово к новой пандемии
Пандемия

Это предупреждение поступило в тот момент, когда мир, казалось бы, только на волоске от другого испытания глобальной готовности — птичий грипп H5N1 продолжает передаваться от инфицированного крупного рогатого скота и птицы людям в Соединенных Штатах, а новый вариант оспы с потенциалом пандемии быстро распространяется. в Центральной Африке, — подчеркивают журналисты издания.

Специалисты также обращают внимание, что в Руанде от вируса Марбурга погибли более десяти человек.

Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду изменяют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным, предупреждают эпидемиологи.

Что эпидемиологи советуют во избежание новой пандемии

По словам авторов отчета, несмотря на большие научные и технологические успехи во время борьбы с пандемией COVID-19, угроза возникновения пандемии еще больше и мир очень плохо подготовлен к этому.

Человечество лучше, чем когда-либо, способно сдерживать вспышки в источнике; он имеет лучшие медицинские меры, которые могут снизить заболеваемость и смертность и лучше организован для реагирования через международные рамки, такие как Международные медико-санитарные правила. Несмотря на эти улучшения, внесенные после пандемии Covid-19, существует большая вероятность того, что следующая пандемия снова застанет мир дремлющим без планов готовности, готовых к реализации с первого дня, подчеркнули представители Совета по мониторингу глобальной готовности.

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