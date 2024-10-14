В ежегодном отчете Совета по мониторингу глобальной готовности отмечается, что несмотря на большой объем информации о вирусе SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID, человечество до сих пор не готово к следующей пандемии.

Как эпидемиологи оценивали готовность человечества к следующей пандемии

По словам специалистов, необходимо срочно повысить меры по защите от новой, вероятной вспышки заболеваемости.

Подчеркивается, что такие особенности современного мира как урбанизация, интенсивное развитие сельского хозяйства, острое социальное неравенство, внедрение технологий искусственного интеллекта повышают риск возникновения новой пандемии.

Пандемия

Это предупреждение поступило в тот момент, когда мир, казалось бы, только на волоске от другого испытания глобальной готовности — птичий грипп H5N1 продолжает передаваться от инфицированного крупного рогатого скота и птицы людям в Соединенных Штатах, а новый вариант оспы с потенциалом пандемии быстро распространяется. в Центральной Африке, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Специалисты также обращают внимание, что в Руанде от вируса Марбурга погибли более десяти человек.

Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду изменяют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным, предупреждают эпидемиологи. Поделиться

Что эпидемиологи советуют во избежание новой пандемии

По словам авторов отчета, несмотря на большие научные и технологические успехи во время борьбы с пандемией COVID-19, угроза возникновения пандемии еще больше и мир очень плохо подготовлен к этому.