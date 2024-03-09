Ердоган заявив про останні цьогорічні вибори в його політичній карʼєрі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що березневі місцеві вибори у 2024 році стануть останніми в його політичній кар'єрі.

Ердоган зробив заяву щодо цьогорічних виборів в його кар'єрі

Для мене це фінал. За мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом народного голосування буде передача моєї політичної спадщини братам і сестрам, які прийдуть після мене. Реджеп Тайїп Ердоган Президент Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган при владі в Туреччині вже понад два десятиліття — з 2003 він був премʼєр-міністром, а у 2014 році став президентом. У травні 2023 року Ердогана переобрали на пʼятирічний термін.

Допомога Туреччини під час війни РФ проти України

Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

Зокрема про відповідну ініціативу Ердоган нагадав 8 березня під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини. Лідер України відзначив, що Київ не бачить місця для представників Росії на цьому саміті.

Водночас, за словами Зеленського, наша країна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених та всіх українців, включаючи кримських татар, які перебувають у полоні у Росії.

Також в лютому Туреччина розпочала роботу над новим механізмом експорту українського зерна на світові ринки після того, як минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Тоді ж Київ відкрив тимчасові коридори для цивільних торговельних суден.