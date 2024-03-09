Эрдоган заявил о последних выборах этого года в его политической карьере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мартовские местные выборы в 2024 году станут последними в его политической карьере.

Эрдоган сделал заявление по поводу нынешних выборов в его карьере

Для меня это конец. По мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом народного голосования будет передача моего политического наследия пришедшим после меня братьям и сестрам. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Реджеп Тайип Эрдоган у власти в Турции уже более двух десятилетий — с 2003 года он был премьер-министром, а в 2014 году стал президентом. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пятилетний срок.

Помощь Турции во время войны РФ против Украины

В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна вновь готова возобновить происходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной.

В частности, о соответствующей инициативе Эрдоган напомнил 8 марта во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию. Лидер Украины отметил, что Киев не видит места для представителей России на этом саммите.

В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.

Также в феврале Турция начала работу над новым механизмом экспорта украинского зерна на мировые рынки после того, как в прошлом году Россия вышла из "зернового соглашения". Тогда же Киев открыл временные коридоры для гражданских торговых судов.