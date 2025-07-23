Ердоган зустрівся з делегацією України в Анкарі перед її перемовинами з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ердоган зустрівся з делегацією України в Анкарі перед її перемовинами з РФ

Ердоган
Джерело:  Андрій Єрмак

23 липня українська делегація, перед перемовинами з РФ у Стамбулі, зустрілася в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Головні тези:

  • Українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед перемовинами з РФ в Стамбулі.
  • Обговорено безпекову ситуацію, регіональну стабільність та перспективи оборонної співпраці між державами.
  • Україна висловила подяку Туреччині за підтримку під час війни та готовність до сприяння мирним перемовинам.

Умєров та Єрмак зустрілися з Ердоганом в Анкарі

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Передали вітання і слова вдячності від президента України Володимира Зеленського. Подякували Туреччині та президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною. Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України

За його словами, сторони говорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами.

Вдячні Туреччині та турецькому народу за послідовну позицію. Також мали зустріч сьогодні зі старшим радником президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Конструктивна розмова. Вдячні за зустріч.

Він також повідомив, що під час зустрічі йшлося й про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав — президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, а також російського диктатора Володимира Путіна "для переходу до реальних перемовин про завершення війни".

Зазначалося, що станом на 13:45 делегація України прибула в Анкару, де розпочалася перша двостороння зустріч із турецькими представниками. Потім у Стамбулі, орієнтовно о 19.00, розпочнеться третій раунд переговорів Києва та Москви.

Президент Володимир Зеленський 23 липня затвердив склад делегації на переговори України з Росією, що відбудуться в Стамбулі. Членами делегації стали представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР, йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Так, для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії стосовно досягнення справедливого і сталого миру затверджено делегацію в такому складі:

  • Руслан Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

  • Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента;

  • Олександр Дьяков — заступник начальника штабу командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;

  • Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;

  • Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

  • Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

  • Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

  • Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

  • Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

  • Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

  • Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу;

  • Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.

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