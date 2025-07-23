Ердоган зустрівся з делегацією України в Анкарі перед її перемовинами з РФ

23 липня українська делегація, перед перемовинами з РФ у Стамбулі, зустрілася в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Головні тези:
- Українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед перемовинами з РФ в Стамбулі.
- Обговорено безпекову ситуацію, регіональну стабільність та перспективи оборонної співпраці між державами.
- Україна висловила подяку Туреччині за підтримку під час війни та готовність до сприяння мирним перемовинам.
Умєров та Єрмак зустрілися з Ердоганом в Анкарі
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, сторони говорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами.
Він також повідомив, що під час зустрічі йшлося й про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав — президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, а також російського диктатора Володимира Путіна "для переходу до реальних перемовин про завершення війни".
Зазначалося, що станом на 13:45 делегація України прибула в Анкару, де розпочалася перша двостороння зустріч із турецькими представниками. Потім у Стамбулі, орієнтовно о 19.00, розпочнеться третій раунд переговорів Києва та Москви.
Президент Володимир Зеленський 23 липня затвердив склад делегації на переговори України з Росією, що відбудуться в Стамбулі. Членами делегації стали представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та ГУР, йдеться у відповідному указі на сайті президента.
Так, для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії стосовно досягнення справедливого і сталого миру затверджено делегацію в такому складі:
Руслан Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента;
Олександр Дьяков — заступник начальника штабу командування Військово-Морських сил Збройних Сил України;
Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;
Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;
Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;
Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу;
Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ.
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