Перемовини у Стамбулі — Україна передала список викрадених РФ дітей російській делегації

2 червня у турецькому Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Під час зустрічі наша делегація передала російській список викрадених РФ українських дітей.

Україна передала Росії список викрадених країною-агресоркою дітей

Про це пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Андрій Єрмак Керівник Офісу президента

За словами Єрмака, йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

Эрмак зауважив, що повернення українських дітей є невіддільною частиною справедливого та тривалого миру та ключовим елементом довіри, першим тестом на щирість намірів.

Чекаємо відповіді. М’яч на полі росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести. Поширити

Близько 16:00 переговори між російською та українською делегаціями закінчилися, вони йшли приблизно годину.

Очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський повідомив, що Москва отримала меморандум від Києва щодо мирного врегулювання лише українською та англійською мовами.

За даними української волонтерки Тати Кеплер, засновниці благодійного проєкту "Птахи", понад 1,3 мільйона українських дітей залишаються на окупованих територіях, а 744 тис українських дітей були викрадені Росією.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.