Перемовини у Стамбулі — Україна передала список викрадених РФ дітей російській делегації

2 червня у турецькому Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Під час зустрічі наша делегація передала російській список викрадених РФ українських дітей.
Головні тези:
- Україна передала Росії список викрадених українських дітей, що стало об'єктом уваги другого раунду переговорів в Стамбулі.
- Співпраця між країнами з повернення дітей розглядається як ключовий елемент довіри й миру.
- Для довгострокового миру необхідно повернути сотні українських дітей, яких Росія викрала або утримує на окупованих територіях.
Україна передала Росії список викрадених країною-агресоркою дітей
Про це пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.
Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.
Эрмак зауважив, що повернення українських дітей є невіддільною частиною справедливого та тривалого миру та ключовим елементом довіри, першим тестом на щирість намірів.
Близько 16:00 переговори між російською та українською делегаціями закінчилися, вони йшли приблизно годину.
Очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський повідомив, що Москва отримала меморандум від Києва щодо мирного врегулювання лише українською та англійською мовами.
За даними української волонтерки Тати Кеплер, засновниці благодійного проєкту "Птахи", понад 1,3 мільйона українських дітей залишаються на окупованих територіях, а 744 тис українських дітей були викрадені Росією.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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